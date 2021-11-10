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Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
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Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
twitter.com  /  @UN_CAR

Банги, 10 ноября. Председатель Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи провел пресс-конференцию с подведением итогов трех лет существования партии Фостен-Арканжа Туадера «Движение объединенных сердец» (MCU)

MCU сформировали 8 ноября 2018 года под руководством действующего лидера ЦАР. За прошедшее время партия добилась значительных успехов в восстановлении и развитии республики.

«Движение объединенных сердец» уже три года успешно занимается поддержкой центральноафиканцев и продвижением культуры демократии в политическом пространстве республики. Также Фостен-Арканж Туадера сохранил и преумножил все ценности наших институтов. Главная особенность национального лидера заключается в том, что он не прибегает к подстрекательствам и манипуляциям, решая стоящие перед ним задачи честным путем», — сообщил Саранджи.

Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Председатель Нацсобрания отметил организационную составляющую партии. По его словам, все механизмы внутри MCU работают максимально продуктивно и слаженно. Также политик в очередной раз поддержал идею проведения республиканского диалога:

«Это поможет нам достичь мира и национального согласия. Но надо помнить: мероприятие не должно заменять собой систему правосудия или работу какого-либо ведомства».

Саранджи напомнил участникам пресс-конференции о приближении завершения мандата многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). По мнению председателя, сейчас правительству следует прислушаться к голосу народа, прежде чем принимать решение.

Во многом его позиция связана с тем, что в ЦАР наблюдается невиданная ранее волна недовольства миротворцами ООН. Люди массово требуют немедленного вывода «голубых касок» из страны, а гражданские организации собирают подписи на петицию о принудительном завершении мандата МИНУСКА.

Нацсобрание высоко оценило успехи партии лидера ЦАР по восстановлению страны
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В завершение выступления политик поблагодарил российских инструкторов за вклад в безопасность центральноафриканцев. По словам Саранджи, возвращение контроля над территориями ЦАР и разгром основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) стали возможны исключительно благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов.

Ранее пресс-секретарь главы республики осудил сотрудников МИНУСКА за нарушение законов страны.

«Резиденция Фостен-Арканжа Туадера — не то место, куда можно заехать и спокойно проводить съемку, миротворцы ООН не могли этого не знать», — заявил политик на пресс-конференции.

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