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Миротворцев ООН потребовали покинуть ЦАР за грубое нарушение мандата
Весь мир
Миротворцев ООН потребовали покинуть ЦАР за грубое нарушение мандата
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 ноября. Руководитель центральноафриканской гражданской организации «Ассоциация: Друзья перемен» Роджер Аристид Дазангакпио опубликовал пресс-релиз, анонсирующий сбор подписей за прекращение мандата миротворцев ООН. Об этом сообщает Ndjoni Sango.

«Население ЦАР объединилось перед лицом безнаказанности сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Мы больше не собираемся терпеть издевательства над гражданскими», — написано в коммюнике.

Дазангакпио напомнил о многочисленных преступлениях миротворцев ООН. Сотрудничество с вооруженными бандформированиями, аварии со смертельным исходом, бездействие «голубых касок» во время нападения боевиков на мирных жителей — за девять лет контингент ООН сделал все, кроме выполнения мандата. Прибывшие в ЦАР, чтобы защищать горожан, миротворцы сами стали угрозой для людей:

«От лица народа Центральноафриканской Республики мы требуем безоговорочного вывода сил МИНУСКА и ее представителя Манкера Ндиай с территории страны за грубое нарушение положений ООН и непосредственное сотрудничество с вооруженными группами».

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