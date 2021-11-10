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Память Достоевского почтут в Дрездене в честь 200-летия писателя
Общество
Память Достоевского почтут в Дрездене в честь 200-летия писателя
Федеральное агентство новостей

Дрезден, 10 ноября. Двухсотлетний юбилей Федора Достоевского отметят в немецком Дрездене, праздничные мероприятия пройдут у памятника писателю, сообщает Welt.

В четверг, 11 ноября исполнится 200 лет со дня рождения Достоевского. В этот день в Дрездене, где в 1870 году великий русский писатель работал над романом «Бесы», почтят его память. К памятнику Достоевскому возложат цветы российский посол в ФРГ Сергей Нечаев и премьер-министр Саксонии Майкл Кречмер, сообщает «ПолитРоссия».

«Достоевский был выдающимся примером тесных культурных связей между Саксонией и Россией. Автор таких известных романов, как "Преступление и наказание", "Братья Карамазовы" и "Идиот", прожил в Дрездене целых два года. Здесь же было создано его произведение "Бесы"», — говорится опубликованном канцелярией саксонского премьера в заявлении.

Памятник Достоевскому открыли в 2006 году в присутствии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Проект мемориала создал скульптор Александр Рукавишников.

Ранее сообщалось, что открытие дома классика русской и мировой литературы Федора Достоевского состоится в Москве 11 ноября. В мероприятии примет участие российский лидер.

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германия достоевский дрезден
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