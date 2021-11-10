Банги, 10 ноября. Без Центральноафриканской Республики Франция бы являлась бедной страной, обложенной долгами, заявили журналисты информационного портала Le Potentiel Centrafricain.

Корреспонденты издания напомнили бывшей метрополии, что именно государство Черного континента в свое время спасло Пятую республику от полного краха.

«Чтобы освободить страну от оккупации немцами во времена Второй мировой войны, генерал Де Голль отправился в Африку и просил помощи у наших предков, чтобы защитить Францию от жестокого врага. Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера сделал то же самое. Чтобы справиться с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) он обратился к Москве. В этом нет ничего предосудительного», — говорится в статье Le Potentiel Centrafricain.

Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, национальная армия (FACA) смогла разгромить основные силы бандформирований CPC и вернуть в страну мир.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Аналитики издания считают, что большая часть нынешних проблем республики связана со вмешательством Франции в дела суверенного государства. По их мнению, Елисейский дворец не имеет права решать, с кем должны сотрудничать власти ЦАР:

«На что надеялись бывшие колонизаторы, когда подсылали к нам наемников. Кто в здравом уме будет вести дела с преступниками и бандитами, подконтрольными Парижу? Мы сами вольны выбирать партнеров, которые могут помочь нам восстановить республику».

Ранее корреспонденты Ndjoni Sango сообщили, что спецслужбы Франции предложили сыну убитого лидера Чада Идрисса Деби — Махамату Деби — свергнуть правительство ЦАР.