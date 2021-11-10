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Le Potentiel Centrafricain: Франция обязана ЦАР за спасение во Второй мировой войне
Весь мир
Le Potentiel Centrafricain: Франция обязана ЦАР за спасение во Второй мировой войне
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 ноября. Без Центральноафриканской Республики Франция бы являлась бедной страной, обложенной долгами, заявили журналисты информационного портала Le Potentiel Centrafricain.

Корреспонденты издания напомнили бывшей метрополии, что именно государство Черного континента в свое время спасло Пятую республику от полного краха.

«Чтобы освободить страну от оккупации немцами во времена Второй мировой войны, генерал Де Голль отправился в Африку и просил помощи у наших предков, чтобы защитить Францию от жестокого врага. Лидер ЦАР Фостен-Арканж Туадера сделал то же самое. Чтобы справиться с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) он обратился к Москве. В этом нет ничего предосудительного», — говорится в статье Le Potentiel Centrafricain.

Благодаря консультативной поддержке российских специалистов, национальная армия (FACA) смогла разгромить основные силы бандформирований CPC и вернуть в страну мир.

Le Potentiel Centrafricain: Франция обязана ЦАР за спасение во Второй мировой войне
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Аналитики издания считают, что большая часть нынешних проблем республики связана со вмешательством Франции в дела суверенного государства. По их мнению, Елисейский дворец не имеет права решать, с кем должны сотрудничать власти ЦАР:

«На что надеялись бывшие колонизаторы, когда подсылали к нам наемников. Кто в здравом уме будет вести дела с преступниками и бандитами, подконтрольными Парижу? Мы сами вольны выбирать партнеров, которые могут помочь нам восстановить республику».

Ранее корреспонденты Ndjoni Sango сообщили, что спецслужбы Франции предложили сыну убитого лидера Чада Идрисса Деби — Махамату Деби — свергнуть правительство ЦАР.

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