Банги, 10 ноября. Общественные организации Центральноафриканской Республики запустили сбор подписей за прекращение мандата многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщает Nouelles Plus.

Dans tout le pays, des signatures sont recueillies auprès de Centrafricains pour la fin du mandat de la #MINUSCA en #RCA. La voix du grand public doit être entendue, notamment à l'approche du renouvellement du mandat de la mission de l'#ONU en République centrafricaine. pic.twitter.com/OreqX9OP7Y — Serge Amadou (@serge_amadou) November 9, 2021

Инициативу, запущенную руководителем движения «Центральноафриканская синергия» (La Synegrie) Эулоге Доктрове Кои, поддержали лидеры объединений «Ассоциация: Друзья перемен» и «Гражданское движение за пробуждение сознания». Они опубликовали коммюнике, в котором обратились к мирному населению, правительству ЦАР и международной общественности.

La population centrafricaine du nord au sud et de l’est à l’ouest, unie dans sa volonté de combattre l’impunité dont jouissent les éléments de la #MINUSCA en dépit de leurs nombreuses exactions contre la population civile. https://t.co/GkuZxXUpOy — Raphaël Maloungou (@CentroRaphael) November 9, 2021

Жители Центральноафриканской Республики слишком долго терпели бесчинства, совершаемые миротворцами ООН, и хотят их немедленного вывода из страны. За долгие годы пребывания на территории ЦАР, «голубые каски» отметились рядом «достижений». На счету сотрудников МИНУСКА пособничество боевикам, ведение нелегального бизнеса и смертельные аварии.

Точкой кипения для граждан стал инцидент возле президентского дворца. Миротворцы ООН проникли на территорию закрытого комплекса и нарушили законы республики, попытавшись произвести фотосъемку объекта. Проигнорировав требование бойцов национальной армии остановить транспортное средство и выйти из машины, они попытались скрыться и насмерть сбили 15-летнего ребенка.

Контингент ООН не заинтересован в защите населения и выполнении мандата. Вместо этого миротворцы сами стали угрозой для безопасности центральноафриканцев. Чтобы положить конец несправедливости и безнаказанности, гражданские объединения запустили сбор подписей. По мнению активистов, голос каждого человека, пострадавшего из-за деятельности «голубых касок», должен быть услышан.

С момента убийства 15-летней девочки в столице ЦАР регулярно проходят демонстрации против миротворцев ООН. Подробнее о том, как жители республики сплотилис, чтобы выразить недовольство теми, кто должен был их защищать, можно прочитать в репортаже спецкорров международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.