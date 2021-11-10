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Общественные организации запустили сбор подписей за лишение мандата миротворцев ООН в ЦАР
Весь мир
Общественные организации запустили сбор подписей за лишение мандата миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 10 ноября. Общественные организации Центральноафриканской Республики запустили сбор подписей за прекращение мандата многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА). Об этом сообщает Nouelles Plus.

Инициативу, запущенную руководителем движения «Центральноафриканская синергия» (La Synegrie) Эулоге Доктрове Кои, поддержали лидеры объединений «Ассоциация: Друзья перемен» и «Гражданское движение за пробуждение сознания». Они опубликовали коммюнике, в котором обратились к мирному населению, правительству ЦАР и международной общественности.

Жители Центральноафриканской Республики слишком долго терпели бесчинства, совершаемые миротворцами ООН, и хотят их немедленного вывода из страны. За долгие годы пребывания на территории ЦАР, «голубые каски» отметились рядом «достижений». На счету сотрудников МИНУСКА пособничество боевикам, ведение нелегального бизнеса и смертельные аварии.

Точкой кипения для граждан стал инцидент возле президентского дворца. Миротворцы ООН проникли на территорию закрытого комплекса и нарушили законы республики, попытавшись произвести фотосъемку объекта. Проигнорировав требование бойцов национальной армии остановить транспортное средство и выйти из машины, они попытались скрыться и насмерть сбили 15-летнего ребенка.

Контингент ООН не заинтересован в защите населения и выполнении мандата. Вместо этого миротворцы сами стали угрозой для безопасности центральноафриканцев. Чтобы положить конец несправедливости и безнаказанности, гражданские объединения  запустили сбор подписей. По мнению активистов, голос каждого человека, пострадавшего из-за деятельности «голубых касок», должен быть услышан.

С момента убийства 15-летней девочки в столице ЦАР регулярно проходят демонстрации против миротворцев ООН. Подробнее о том, как жители республики сплотилис, чтобы выразить недовольство теми, кто должен был их защищать, можно прочитать в репортаже спецкорров международной редакции Федерального агентства новостей Александра Васильева и Александра Рычкова.

Общественные организации запустили сбор подписей за лишение мандата миротворцев ООН в ЦАР
Федеральное агентство новостей /

 

 

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