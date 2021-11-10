Пожарный поезд привлекли к тушению лесопилки в Удмуртии

Ижевск, 10 ноября. Пожар площадью 1,1 тысячи квадратных метров произошел на лесопилке в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Чур на территории деревообрабатывающей компании поступило 10 ноября от очевидца. К моменту прибытия пожарных горели три строения.

Прибывшие огнеборцы работали по повышенному рангу вызова. На место тушения направлен пожарный поезд.

Возгорание на площади 1,1 тысячи квадратных метров локализовано в 20:09 по Москве. Сообщений по погибших и пострадавших не поступало. В тушении огня принимают участие 56 человек и 23 единицы спецтехники.

Ранее пламя охватило частное домовладение в удмуртском городе Воткинск. Огнем охвачено было 100 квадратных метров.