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Пожарный поезд привлекли к тушению лесопилки в Удмуртии
Происшествия
Пожарный поезд привлекли к тушению лесопилки в Удмуртии
accident.perm.ru  /  ГИС-центр ПГУ

Ижевск, 10 ноября. Пожар площадью 1,1 тысячи квадратных метров произошел на лесопилке в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, сообщает региональный главк МЧС.

Сообщение о пожаре в поселке Чур на территории деревообрабатывающей компании поступило 10 ноября от очевидца. К моменту прибытия пожарных горели три строения.

Прибывшие огнеборцы работали по повышенному рангу вызова. На место тушения направлен пожарный поезд.

Возгорание на площади 1,1 тысячи квадратных метров локализовано в 20:09 по Москве. Сообщений по погибших и пострадавших не поступало. В тушении огня принимают участие 56 человек и 23 единицы спецтехники.

Ранее пламя охватило частное домовладение в удмуртском городе Воткинск. Огнем охвачено было 100 квадратных метров.

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