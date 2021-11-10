Миротворцы ООН в ЦАР не стали приносить извинения семье убитой ими девочки

Банги, 10 ноября. Руководство многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) отказалось помочь с похоронами семье девочки, убитой египетскими миротворцами возле резиденции президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера, сообщили корреспонденты Le Potentiel Centrafricain.

«Прискорбно, что лица, ответственные за гибель ребенка, ничего не сделали для ее родных. Ни помощи с погребением, ни соболезнований от них не последовало. Ни одному из руководителей миротворцев не хватило смелости прийти к матери девушки, чтобы извиниться. Подобное поведение является неуважением ко всем центральноафриканцам, ставшим жертвам халатности и безразличия «голубых касок», виновных в смертельных инцидентах», — говорится в материале СМИ.

un.org / Marco Dormino / UN Photo

Журналисты отметили, что высшие чиновники ЦАР во главе с премьер-министром Анри-Мари Дондра первыми навестили женщину, убитую горем, чтобы поддержать ее в сложной ситуации. В это время руководство МИНУСКА пыталось переложить ответственность на бойцов национальной армии (FACA), которые защищали дворец президента, и придумывали текст коммюнике о якобы раненых египетских миротворцах ООН, пострадавших в ходе столкновения. Однако Организация Объединенных Наций до сих пор не предоставила ни одного доказательства своей версии событий:

«На похороны не пришел ни один сотрудник МИНУСКА. Люди, которые отняли у матери ребенка, отказались нести ответственность за преступление и проигнорировали сам факт произошедшей трагедии».

Ранее аналитики издания Le Patriote Dechaine заявили, что отсутствие руководства миссии на погребении девочки демонстрирует наплевательское отношение «голубых касок» к жителям ЦАР. Журналисты напомнили, что за все время присутствия в республике миротворцы ООН так и не смогли обеспечить безопасность мирного населения.