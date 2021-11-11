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11 ноября
Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален
11 ноября исполняется 200 лет со дня рождения Федора Достоевского, великого русского писателя, философа и публициста. Его творчество давно признано не только в России, но и за ее пределами, ведь труды классика составляют важную часть мирового литературного наследия. О жизни, творчестве и нынешней актуальности автора — в материале ФАН.
wikipedia.org, Василий Перов, общественное достояние
Немного биографии
Будущий прозаик родился в семье врача московской Мариинской больницы для бедных Михаила Достоевского и дочери купца Марии Нечаевой. Детские его годы прошли в Москве, в окружении многочисленных братьев и сестер, а также атмосферы, пропитанной тягой к знаниям, — чтение русской литературы было основным вечерним занятием в семье. Начав занятия с приходившими в дом учителями, братья Достоевские продолжили образование в двух пансионах, а после и в Петербурге. Здесь Федор Михайлович поступил в Инженерное училище, окончив его в 1843 году.
wikipedia.org, Константин Трутовский, общественное достояние
Уже через год Достоевский принял решение сменить жизненную траекторию и полностью посвятить себя литературе: первое сочинение «Бедные люди» он публикует в 1846 году. В этот же период новоиспеченный писатель сближается с интеллигенцией, «зараженной» идеями социализма, — в первую очередь революционером Михаилом Петрашевским — что в итоге приводит его к аресту, каторге и ссылке. Дальнейшая военная служба, как и заключение, стали важными вехами для личности писателя — он превратился в глубоко религиозного человека и начал пересматривать идеи, питавшие его ранее.
wikipedia.org, общественное достояние
В 1857 году Достоевский получает императорское помилование и право снова публиковаться; в этом же году он женится на Марии Исаевой, брак с которой не станет для него счастливым. Другая женщина — Аполлинария Суслова — появится в его жизни во время поездки за границу, и эти сложные отношения найдут свое отражение в романе писателя «Игрок». В 1864 году первая жена и старший брат писателя умирают; через три года он женится на дочери мелкого петербургского чиновника Анне Сниткиной. От брака с ней у него родилось четверо детей: две дочери и два сына.

Зимой 1881 года у Достоевского обострилась эмфизема легких, и 9 февраля писатель скончался в Санкт-Петербурге.
wikipedia.org, Александр Эйхенвальд, общественное достояние
Творческое наследие
Литературная слава пришла к Достоевскому еще при жизни, однако всемирное признание он получил после смерти. Влияние писателя на мировую литературу сложно переоценить: его труды воздействовали на работу философов Фридриха Ницше и Жана-Поля Сартра, а также становление экзистенциализма и фрейдизма.
pixabay.com, jarmoluk
К наиболее значимым произведениям Достоевского исследователи относят так называемое «великое пятикнижие» — цикл из последних романов писателя, созданных друг за другом. В него входят «Преступление и наказание» (1866 г.), «Идиот» (1868 г.), «Бесы» (1871-1872 гг.), «Подросток» (1875 г.) и «Братья Карамазовы» (1879-1880 гг.). Все они, за исключением предпоследнего, заняли свое место в списке 100 лучших книг всех времен, составленном в 2002 году Норвежским книжным клубом и Норвежским институтом им. Нобеля. К слову, добиться такого численного присутствия в этом рейтинге не удалось ни одному другому автору.
«Есть основания, чтобы считать: Достоевский актуален для молодежи»
Расхожая фраза «человек, опередивший время» звучит банально и не вполне точно применительно к Достоевскому, считает доцент кафедры русской литературы Пермского государственного университета Анна Петренко.
«Он сумел подняться над рекой времени, увидеть ее сверху всю целиком, да еще и рассказать об увиденном всем остальным. О бесах революций, о сверхчеловеках, о богоборчестве — всех тех опасностях, которые подстерегают и каждого отдельного человека, и все человечество, вместе взятое, на исторических поворотах. Потому он и один из величайших, как Леонардо да Винчи, который в XV веке уже знал, что люди смогут летать, и планировал, как именно»,
Анна Петренко, литературовед
wikipedia.org, А.О. Бауман, общественное достояние
Секрет популярности прозаика в том, что он писал для homo sapiens, то есть для людей вообще. Тонкий психологизм его работ был и остается понятен каждому, ведь проблемы разума и сердца, которые он исследовал, тревожат любого из нас.
«Помню, что была очень удивлена, узнав, что Мэрилин Монро, оказывается, мечтала сыграть его Грушеньку (героиня романа «Братья Карамазовы». — Прим. ФАН), а потом подумала, что это очень логично, ведь они на самом деле очень похожи — красавицы, которых все вокруг хотят, но до внутреннего мира которых никому нет дела… И неважно, на каком фоне разыгрывается эта трагедия: русской провинции или голливудских интерьеров»,
Анна Петренко, литературовед
pixabay.com, Ri_Ya
По мнению специалиста, литературе, подобной Достоевскому, покорны не только все народы, но и возраста. И вопреки расхожему мнению, книги писателя находят отклик в умах молодежи — по крайней мере, той ее части, которая берет на себя труд задумываться о жизни.
«Его главные герои ведь не философствующие старцы с бородой, они чаще подростки, студенты, очень молодые люди, которые пытаются понять, кто они сами такие, что представляет собой окружающий мир и как им с ним взаимодействовать. Именно потому они и задают такие острые вопросы и совершают зачастую весьма радикальные поступки, — объясняет собеседница агентства. — Молодежь такова во все времена. Один студент нашего факультета ходил с вытатуированным портретом Достоевского на предплечье, а другой в 2018 году начал открытый урок на педпрактике такими словами: «Вчера двое юношей, вообразивших себя «право имеющими», совершили нападение на школу 127. Отчего такое происходит с молодыми людьми, мы с вами поймем, внимательно изучив роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Так что у меня есть некоторые основания, чтобы считать: Достоевский актуален для молодежи»,
Анна Петренко, литературовед
Сегодня Федор Достоевский занимает почетное место в мировой культуре: многие из его произведений не раз экранизировались и инсценировались в театре, по ним создавались оперные и балетные постановки. Влияние его мыслей на творчество новых поколений писателей ощущалось в разные эпохи, ощущается оно и ныне. На то, собственно, он и классик — чтобы жить в веках и продолжать захватывать умы людей.

Автор: Лейла Титова