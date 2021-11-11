Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален

Будущий прозаик родился в семье врача московской Мариинской больницы для бедных Михаила Достоевского и дочери купца Марии Нечаевой. Детские его годы прошли в Москве, в окружении многочисленных братьев и сестер, а также атмосферы, пропитанной тягой к знаниям, — чтение русской литературы было основным вечерним занятием в семье. Начав занятия с приходившими в дом учителями, братья Достоевские продолжили образование в двух пансионах, а после и в Петербурге. Здесь Федор Михайлович поступил в Инженерное училище, окончив его в 1843 году.