Федору Достоевскому — 200: почему гений русской литературы до сих пор актуален

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«Его главные герои ведь не философствующие старцы с бородой, они чаще подростки, студенты, очень молодые люди, которые пытаются понять, кто они сами такие, что представляет собой окружающий мир и как им с ним взаимодействовать. Именно потому они и задают такие острые вопросы и совершают зачастую весьма радикальные поступки, — объясняет собеседница агентства. — Молодежь такова во все времена. Один студент нашего факультета ходил с вытатуированным портретом Достоевского на предплечье, а другой в 2018 году начал открытый урок на педпрактике такими словами: «Вчера двое юношей, вообразивших себя «право имеющими», совершили нападение на школу 127. Отчего такое происходит с молодыми людьми, мы с вами поймем, внимательно изучив роман Федора Достоевского «Преступление и наказание». Так что у меня есть некоторые основания, чтобы считать: Достоевский актуален для молодежи»,

— Анна Петренко, литературовед