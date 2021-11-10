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Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
Весь мир
Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Аддис-Абеба, 10 ноября. Правоохранительные органы Эфиопии задержали около 80 работников ООН. Аресты произошли в столице страны и городе Сэмэра штата Афар.

Согласно источникам из Организации Объединенных Наций, оперативникам удалось установить, что десять человек являются тыграйцами, этническую принадлежность остальных устанавливают.

После обвинений в национализме представитель полиции Аддис-Абебы сообщил, что силовики задерживают только лиц, подозреваемых в пособничестве группировке «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ).

Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
pxhere.com /

Семьдесят человек, арестованных в Сэмэре, работали водителями в подрядной организации, подчиняющейся Всемирной продовольственной программе ООН.

Массовые рейды и поиски сообщников сепаратистов начались после заявлений главарей группировок. Руководитель «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару сообщил, что заключившие союз боевики уже расположились на подступах к Аддис-Абебе и готовятся нанести удар.

Однако власти страны проигнорировали сепаратиста. Правительственная армия также не передавала информации о прорыве линии обороны вокруг столицы.

 

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