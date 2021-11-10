Власти Замбии эвакуировали сограждан из Эфиопии

Аддис-Абеба, 10 ноября. Граждане Замбии успешно эвакуировались из Эфиопии. Об этом сообщил президент Хакаинде Хичилема в своем Twitter-аккаунте.

On my orders, today we have safely evacuated our fellow citizens from #Ethiopia

We thank the authorities for their cooperation and remain fully engaged on the matter. The life of every Zambian matters wherever they are. #Zambia #UnitedNations @_AfricanUnion pic.twitter.com/lNdBIYUXx6 — Hakainde Hichilema (@HHichilema) November 9, 2021

«Мы благодарим власти Аддис-Абебы за сотрудничество и выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией. Жизнь каждого замбийца имеет значение, где бы он не находился».

Ранее МИД Южной Кореи и Посольство Саудовской Аравии в Эфиопии призвали соотечественников в экстренном порядке покинуть страну. Связано это с эскалацией конфликта между национальной армией и радикальными формированиями.

Ситуация в значительной мере обострилась, когда боевики заключили союз ради решения общих задач. Сейчас около девяти бандформирований совместными усилиями приближаются к Аддис-Абебе, которую они выбрали главной целью для захвата.

На фоне происходящих в Эфиопии событий Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) созвал чрезвычайную сессию. На мероприятии выступит комиссар АС по политическим вопросам Банколе Адейе.