Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 21:33
21:30
Весь мир
Миротворцы ООН в ЦАР не стали приносить извинения семье убитой ими девочки
21:30
Происшествия
Забайкалец погиб при попытке найти золото в заброшенной шахте
21:25
Весь мир
Инфляция в США обновила тридцатилетний максимум
21:25
Общество
Крымчанин выставил на продажу «череп инопланетянина» за символическую сумму
21:25
Происшествия
Енота избили в подмосковном мини-зоопарке
21:24
Общество
Политолог Соловейчик раскритиковал новые ограничения для непривитых петербуржцев старше 60 лет
21:24
Весь мир
Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
21:20
Весь мир
Власти Замбии эвакуировали сограждан из Эфиопии
21:16
Весь мир
Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
21:10
Шоу-бизнес
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
Все новости

Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
Весь мир
Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
pixabay.com  /  user:1966666

Аддис-Абеба, 10 ноября. Представители кенийской бизнес-компании Safaricom эвакуировали сотрудников из Эфиопии. Об этом сообщили аналитики издания Business Today.

Руководство организации временно приостановило деятельность на территории африканской республики. В случае улучшения обстановки повторный старт работ намечен на начало следующего года.

«Сотрудников эвакуировали в Найроби несколькими коммерческими рейсами. Это произошло на фоне обострения конфликта между правительственной армией и вооруженными бандформированиями. Дестабилизация обстановки вынудила Safaricom отложить расширение влияния в Эфиопии», — написано в материале.

Ранее президент Замбии Хакаинде Хичилема в своем Twitter-аккаунте сообщил об эвакуации сограждан:

«Мы благодарим власти Аддис-Абебы за сотрудничество и выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией. Жизнь каждого замбийца имеет значение, где бы он ни находился».

Виной для экстренного вывоза соотечественников стали заявления лидеров боевиков. Так, главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару сообщил, что сепаратисты уверены в скором завершении конфликта и предупредил национальную армию о новом наступлении.

 

 

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
африка эфиопия
Комментировать