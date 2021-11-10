Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года

Аддис-Абеба, 10 ноября. Представители кенийской бизнес-компании Safaricom эвакуировали сотрудников из Эфиопии. Об этом сообщили аналитики издания Business Today.

Руководство организации временно приостановило деятельность на территории африканской республики. В случае улучшения обстановки повторный старт работ намечен на начало следующего года.

«Сотрудников эвакуировали в Найроби несколькими коммерческими рейсами. Это произошло на фоне обострения конфликта между правительственной армией и вооруженными бандформированиями. Дестабилизация обстановки вынудила Safaricom отложить расширение влияния в Эфиопии», — написано в материале.

Ранее президент Замбии Хакаинде Хичилема в своем Twitter-аккаунте сообщил об эвакуации сограждан:

«Мы благодарим власти Аддис-Абебы за сотрудничество и выражаем обеспокоенность сложившейся ситуацией. Жизнь каждого замбийца имеет значение, где бы он ни находился».

Виной для экстренного вывоза соотечественников стали заявления лидеров боевиков. Так, главарь «Армии освобождения Оромо» (OLA) Джаал Мару сообщил, что сепаратисты уверены в скором завершении конфликта и предупредил национальную армию о новом наступлении.