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Шоу-бизнес
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
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Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
Шоу-бизнес
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
instagram.com  /  @bellahadid

Москва, 10 ноября. Популярная модель Белла Хадид поделилась с интернет-пользователями откровением. Она сообщила, что ее беспокоит выгорание и одиночество.

Все чаще звезды честно рассказывают о своем состоянии. Вместе с фотографиями шикарной реальности они демонстрируют и обратную сторону успешной жизни. Белла Хадид не стала исключением и оставила большой пост, посвященный ментальным проблемам.

Знаменитость пожаловалась на выгорание. По ее словам, она чувствует себя одиноко и опустошенно. Таким признание манекенщица шокировала публику.

«Это чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош и не уверен в своем искусстве, это нормально, в то же время это учит нас. Все люди разные, у каждого отдельного человека есть что-то особенное и уникальное, что он может предложить. И люди забывают, что все в основном чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не совсем уверенными, почему они здесь», — написала 25-летняя модель на своей странице в Instagram.

Звезда сопроводила пост несколькими фотографиями, которые оказались непривычными для публики. На снимках девушка сидит с опухшим лицом и заплаканными глазами.

Еще летом звезда говорила, что порой стесняется своего тела. По ее словам, в ее жизни бы самый нервный выход в свет в красном платье от Alexandre Vauthier Couture. Наряд был с декольте и экстремальным разрезом на бедре.

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одиночество выгорание белла хадид
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