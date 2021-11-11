Легенда кино: ФАН составил топ-5 лучших драматических ролей Леонардо ди Каприо

11 ноября свой 47-й день рождения отпраздновал Леонардо ди Каприо — один из величайших актеров современности, исполнивший десятки разноплановых ролей в фильмах, многие из которых стали культовыми. Мировую славу ему принес фильм-катастрофа 1997 года «Титаник», где они на пару с Кейт Уинслет исполнили главные роли. После его выхода на экраны гонорары Лео выросли ровно в десять раз: уже за роль в фильме «Пляж» он получил 20 миллионов долларов.

Став суперзвездой, ди Каприо, как и многие свои коллеги, занялся благотворительностью. Однако направление своей деятельности он выбрал достаточно оригинальное и занялся проблемой сохранения численности тигров в мире. Как выяснилось, на этой почве ему было о чем поговорить с российским премьер-министром на тот момент — Владимиром Путиным — и в 2010 году он отправился на тигриный форум в Санкт-Петербург, где, помимо всего прочего, они поговорили о русских корнях известного актера. Ди Каприо рассказал о своей бабушке — Елене Смирновой — говорившей на русском языке, ее семья покинула Россию сразу после революции.

Начав сниматься еще в 14-летнем возрасте, с тех пор он продолжал пестовать свой актерский талант, доведя его до совершенства в 2004 году, когда свет увидела картина режиссера Мартина Скорсезе «Авиатор». На долгое время ди Каприо станет любимым актером легендарного классика кино, что сильно пойдет ему на пользу. Не сразу, но ему удалось вырваться из амплуа голливудского «красавчика», которое пристало к нему после «Титаника» — и в этом есть немалая заслуга Скорсезе, в полной мере раскрывшего в звезде талант драматического актера. Сегодня ФАН предлагает своим читателям топ-5 именно таких его ролей.

5. Выживший (2015 год)

Кадры из фильма «The Revenant» /

Фильм, после которого Леонардо ди Каприо получил свой первый Оскар за лучшую мужскую роль — и тем не менее он стоит на последнем месте в нашем топе. Очень многие поклонники актера тогда сходились во мнении, что это была награда, что называется, «по совокупности заслуг» — слишком уж долго Лео засиделся в номинантах на главную актерскую статуэтку.

И тем не менее следует отметить ни много ни мало профессиональный героизм, который проявил ди Каприо во время съемок, происходивших в естественной среде. Иными словами, актер по-настоящему плыл в ледяной воде, по-настоящему мерз в снежных лесах и по-настоящему ел печень бизона. Ряд критиков считают, что Леонардо не столько сыграл, сколько прожил своего героя — а, учитывая то, что тому пришлось пережить, это действительно достижение.

4. Дневник баскетболиста (1995 год)

Кадры из фильма «The Basketball Diaries» /

Фильм о подростковом бунте, перерастающем в героиновую зависимость, стал первой крупной картиной, в которой ди Каприо досталась главная роль. И какая! Перед зрителями разворачивается полная картина деградации личности шестнадцатилетнего юноши, делающего первые шаги в профессиональном баскетболе и пишущего хорошие стихи. Однако на пути к счастью встает серьезное препятствие: в поисках утешения после смерти лучшего друга от рака, герой ди Каприо Джим Кэррол начинает увлекаться психоактивными веществами, пока не останавливает свой выбор на героине.

Совсем еще молодой актер (на момент съемок Лео было 20 лет) сумел крайне правдоподобно показать все грани психики человека, связавшего свою жизнь с тяжелыми наркотиками. Личность его персонажа разрушается постепенно так, что мы из кадра в кадр видим ее медленное умирание. При этом он вполне даже вызывает симпатию, что, безусловно, следует считать заслугой молодого актера. К слову, за эту роль он впервые получил миллионный гонорар — в Голливуде он считается крайне символичным событием в карьере.

3. Волк с Уолл-стрит (2013 год)

Кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» /

Талант играть склонных к саморазрушению личностей еще не раз пригодится ди Каприо — но именно в «Волке с Уолл-стрит» он проявит себя во всей красе. Что характерно, как в случае с «Дневником баскетболиста», так и здесь, Леонардо играет реальных людей, написавших о себе книги, по которым впоследствии и были сняты оба этих фильма. Однако Джордан Белфорт совершенно не похож на Джима Кэррола: если второй из них — жертва, то первый — хищник, который талантливо обводит вокруг пальцев как своих клиентов-акционеров, так и агентов ФБР.

При всей комедийной направленности киноленты ей нельзя отказать в драматизме, и ди Каприо здесь как никогда «на коне». Его герой развлекается с проститутками, пьет, употребляет все мыслимые и немыслимые наркотические вещества, и это занимает огромную часть хронометража фильма. Однако никому и в голову не придет назвать «Волка с Уолл-стрит» безвкусной пошлятиной — зритель прекрасно понимает, что это лишь художественные средства, через которые раскрывается персонаж. Демонстрируя на экране максимально гедонистический образ жизни своего героя, ди Каприо показывает нам его внутреннюю пустоту — и надо отдать должное, без выдающегося актерского таланта у него бы это вряд ли получилось.

2. Джанго освобожденный (2012 год)

Кадры из фильма «Django Unchained» /

Первая работа ди Каприо, где он играет ярко выраженного антигероя — во многом именно за это ее и хвалят как кинокритики, так и зрители, уставшие от его положительных образов. Жестокий плантатор-рабовладелец, устраивающий смертельные бои между неграми (мандинго) и с увлеченным видом ученого-теоретика ведущий демагогию о расовом превосходстве белых над черными — что может быть отвратительнее в глазах современного американского зрителя? В одном из своих интервью, посвященном роли в «Джанго освобожденном», ди Каприо признается, что персонаж вызывал рвотные позывы даже у него самого. Это ли не свидетельство того, насколько блестяще тот был им сыгран?

И пусть экранного времени у Кэлвина Кэнди не так уж и много (он появляется ближе к середине фильма и уходит в закат еще задолго до его финальной развязки), он все равно по праву занимает второе место в нашем топе как самый очаровательный и жестокий антигерой кинематографа последних лет.

1. Авиатор (2004 год)

Global Look Press / Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net

Плейбой, миллиардер, филантроп — реальный прототип Тони Старка из вселенной Marvel гораздо сложнее и многограннее, нежели его художественное воплощение в комиксах и супергеройских фильмах. Говарда Хьюза по праву считают одним из самых эксцентричных и рисковых предпринимателей XX века — и именно его Леонардо ди Каприо сыграл в байопике «Авиатор», снятом уже ставшим его другом Мартином Скорсезе. Хьюз неоднократно закладывал успешный отцовский бизнес ради сомнительных авантюр вроде невероятных по своему бюджету съемок «Ангелов ада», строительства очередного суперсамолета или спасения убыточной авиакомпании. Помимо своих масштабных проектов на грани фола, которые могли оставить его без гроша в кармане, миллиардер был знаменит своими романами с самыми пленительными красавицами золотого века Голливуда. Прибавьте к этому обсессивно-компульсивное расстройство, едва не разрушившее психику Хьюза — и вы поймете, насколько титанический труд проделал ди Каприо как актер, чтобы достоверно передать его образ зрителю.

instagram.com / @leonardodicaprio

Несмотря на солидную фильмографию, солидные заслуги и солидный возраст Леонардо ди Каприо, ФАН верит: его лучшие роли все еще впереди. Немало ныне признанных мастеров актерского искусства в 47 лет только начинали сниматься в своих первых фильмах — а у ди Каприо уже есть невероятный опыт работы с лучшими режиссерами своего времени и любовь десятков миллионов поклонников по всему миру. Остается только гадать, чем он сможет удивить нас в будущем.