Инфляция в США обновила тридцатилетний максимум

Вашингтон, 10 ноября. Цены на потребительские товары в США выросли в октябре на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким уровнем инфляции с 1990 года.

В сентябре рост цен на потребительские товары составил 5,4%, что стало самым высоким значением за последние 10 лет.

Основной причиной резкого роста цен американские власти называют дефицит товаров, вызванный устойчивым потребительским спросом и закрытием заводов из-за пандемии COVID-19. Кроме того, были нарушены многие цепочки поставок, что вызвано нехваткой рабочей силы. Растущий дефицит в преддверии сезона праздничных распродаж привел к повышению стоимости многих товаров.

Global Look Press / Xinhua / Xinhua

Бизнес, который столкнулся с нехваткой кадров, был вынужден повышать заработную плату в надежде привлечь новых работников, что также внесло значительный вклад в развитие инфляционных процессов.

Результатом стало повышение цен на широкий ассортимент потребительских товаров, от продуктов питания, бензина и мебели, заканчивая автомобилями и недвижимостью. После того, как увеличение цен произошло на товары в отраслях, пострадавших от пандемии, растущая инфляция распространилась на многие услуги, в частности на питание в ресторанах, аренду недвижимости и медицинские услуги, цены на которые в октябре подскочили на 0,5 %.

В свою очередь инфляция сводит на нет значительный рост заработной платы, который произошел в последние месяцы, сокращая реальные доходы домохозяйств. Ситуация, которая сложилась в экономике в течение последних месяцев, является головной болью для администрации Байдена и руководства ФРС, которое может быть вынуждено отказаться от озвученных планов по прекращению стимулирования экономики.

На фоне сообщений о росте инфляции, президент Джо Байден провел встречу с главами крупнейших розничных торговых сетей и логистических компаний, на которой обсуждались меры, которые бизнес предпринимает для устранения существующих проблем в поставках. В ходе встречи руководители розницы заверили президента, что полки магазинов будут заполнены к сезону отпусков, когда американцы начинают совершать праздничные покупки.

Федеральное агентство новостей /

Во вторник администрация Белого дома объявила о планах в течение следующих 90 дней профинансировать модернизацию морских портов портов в надежде устранить узкие места в логистических цепочках и в конечном итоге снизить инфляцию.

Тем не менее, по словам представителя Белого дома, конкретные шаги, обсуждаемые администрацией, показывают, что быстрого решения проблем с цепочками поставок не существует.

Ухудшение экономической ситуации явилось еще одним поводом для критики нынешней администрации со стороны Республиканской партии наряду с продолжающимся миграционным кризисом, разногласий по поводу обязательной вакцинации, законодательства об абортах и других острых вопросов внутренней политики.

Inflation is up, gas prices are up, food costs are up... https://t.co/4ByJWiyICk

Неспособность президента решить вопросы, которые волнуют значительную часть американского общества, привели к ощутимому проседанию его рейтинга: на текущий момент Байден теряет любовь народа быстрее, чем любой другой американский лидер в истории. По состоянию на начало ноября лишь 38% американцев высказались об одобрении действий Байдена на посту президента и это является проблемой не только для него самого, но и для всей Демократической партии, что особенно важно в свете запланированных на 2022 год промежуточных выборов в Конгресс.

Несмотря на то, что и руководство ФРС, и руководство Минфина все еще высказывается в пользу временного характера инфляции, многие экономисты подчеркивают, что высокие показатели инфляции сохраняются гораздо дольше, чем ожидалось, а рост цен распространился далеко за пределы таких товаров, как бытовая техника и автомобили, производство которых было непосредственно затронуто пандемией.

Впрочем, большинство из них сходятся во мнении, что рост цен замедлится, как только будут устранены узкие места в поставках и американцы вернут большую часть своего потребления к нормам, существовавшим до пандемии. По мере преодоления COVID-19 потребители должны тратить больше на поездки, развлечения и другие услуги и меньше на такие товары, как автомобили, мебель и бытовую технику, что снизит давление на цепочки поставок.

Оптимизм, который продолжают излучать экономисты может подпортить свежая статистика от Федерального бюро статистики труда США. Согласно последним данным, стоимость товаров промежуточного спроса выросла за года на 25,4% процента, что является рекордным показателем, зарегистрированным с 1975 года, когда в США и странах Запада бушевал жесточайший экономический кризис.

The PPI for final demand goods was up 8.6% YOY (NSA) in September, the biggest gain since this measure was first calculated in Nov. 2010. Prices for processed goods for intermediate demand were up 23.9% YOY, the fastest increase since Jan. 1975. #PPI #inflation pic.twitter.com/TEvxjtV5VW