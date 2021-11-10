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Композитор Зацепин объяснил, почему перестал работать с Пугачевой
Шоу-бизнес
Композитор Зацепин объяснил, почему перестал работать с Пугачевой
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 ноября. Известный композитор Александр Зацепин рассказал об отношениях с популярной певицей Аллой Пугачевой. Некоторое время назад у артистов были недомолвки.

Композитор указал, что песню «Ищу тебя» в фильме «31 июня» режиссера Леонида Квинихидзе должна была исполнять Примадонна. Но в итоге хит достался Татьяне Анциферовой. По словам Зацепина, Пугачева могла бы спеть эту композицию, если бы продолжила работать с ним.

«Мы расстались и больше не работали. Последний раз виделись недавно. Первый канал выпускал программу к моему юбилею. Она говорила очень теплые слова», — отметил Зацепин в YouTube-шоу «По студиям».

Во время съемок фильма «Женщина, которая поет» знаменитая артистка записала у Зацепина на студии несколько композиций. Композитору же она заявила, что эти песни принадлежат Борису Горбоносу. Узнав правду, Зацепин был в подавленном состоянии и какое-то время не общался со знаменитостью.

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