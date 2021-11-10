Глава La Synergie о миротворцах ООН: пора прекратить их бесполезную деятельность в ЦАР

Банги, 10 ноября. Глава общественной организации «Центральноафриканская синергия» (La Synergie) Эулоге Доктрове Кои провел пресс-конференцию, на которой рассказал, что побудило организацию создать петицию против миротворцев ООН.

Специальные корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей Александр Васильев и Александр Рычков посетили мероприятие и узнали, какие цели преследовала платформа La Synergie, инициировавшая сбор подписей за прекращение мандата многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).

«С одной стороны, мы хотим информировать прессу о преступлениях против человечности, совершенных миротворцами ООН. С другой — сообщить о гражданской акции против присутствия МИНУСКА в ЦАР. Подробно рассказать о различных безнаказанных бесчинствах, совершенных ими, их неэффективности и печально известном соучастии с палачами народа Центральноафриканской Республики», — заявил Кои.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Координатор движения обвинил «голубых касок» в намеренной дестабилизации обстановки с целью оправдать необходимость продления собственной миссии. Также он обратил внимание, что, несмотря на многочисленные правонарушения, виновники инцидентов всегда избегали правосудия:

«Речь идет о предоставлении безоговорочной поддержки национальным силам и их союзникам с тем, чтобы положить конец практически непрерывному кризису, который искусственно поддерживается МИНУСКА в течение восьми с лишним лет. Много раз миротворцы ООН совершали преступления против человечности, и все эти факты хорошо известны. Не одна авария, произошедшая по вине транспорта МИНУСКА, приводила к гибели центральноафриканцев без привлечения виновных к ответственности за халатность. Все это поощряло их чувство безнаказанности».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По словам Кои, фактически многопрофильная миссия ООН не имеет ни одного довода в пользу продления мандата. Он уверен, что миротворцы ООН не нужны центральноафриканцам. Более того, их присутствие угрожает безопасности мирного населения.

«Все вышесказанное заставляет нас задать следующий вопрос: что же делает МИНУСКА в нашей стране? Они находятся здесь с 2013 года, и до сих пор не смогли вернуть мир в ЦАР. Создается впечатление, что миротворцы ООН намеренно ведут себя пассивно и бездействуют, потому что стабилизация обстановки в республике сделает миссию бесполезной. Также важно отметить, что усилившаяся национальная армия совместно с союзными силами из России и Руанды способна самостоятельно противостоять боевикам», — отметил активист.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Руководитель La Synergie считает, что бесчинствам «голубых касок» нужно придать максимальную огласку. По его мнению, только это поможет Центральноафриканской Республике избавиться от опасных «гостей»:

«Преступления, совершенные миротворцами ООН против граждан и государства, не позволяют им находиться в нашей стране. Мы решительно заявляем органам власти, международным организациям и всему мировому сообществу о необходимости положить конец хаотичному мандату МИНУСКА в ЦАР. Именно поэтому мы с 3 июня 2021 года собираем по всей стране подписи под петицией с требованием вывода контингента ООН. На данный момент инициативу поддержало 640 317 человек, отметившихся в документе. Количество явно указывает на то, что стремление граждан нашей республики прекратить бесполезную деятельность миротворцев в ЦАР является твердым и непреклонным».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва рассчитывает на проведение расследования преступлений сотрудников МИНУСКА, совершенных против мирных жителей в ЦАР.