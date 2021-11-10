Политолог Кедми назвал абсурдными претензии Польши к Минску в связи с миграционным кризисом

Москва, 10 ноября. Европейский союз столкнется с очень серьезными трудностями на фоне развития очередного витка миграционного кризиса, заявил израильский политолог Яков Кедми.

По его словам, Запад должен четко осознавать свою ответственность за сегодняшние события на польско-белорусской границе. Сначала Европа по линии НАТО поддержала интервенцию в арабские государства, спровоцировав там кризис. А потом тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель распахнула мигрантам двери Европейского союза. Именно поэтому претензии со стороны Польши и Литвы в адрес руководства Белоруссии выглядят в крайней степени абсурдно.

Ошибки прошлого непременно скажутся на будущем Европейского союза. Этот сценарий эволюции миграционного кризиса уже начал воплощаться в жизнь.

«В Литву кто бежит сейчас, штурмуя границы? Правильно – иракские курды. При это сами литовцы уже давно бегут из своей страны и сейчас побегут еще быстрее, с такими-то "гостями". Они что там в Брюсселе хотят, чтобы Литва превратилась в Курдско-литовское княжество?» — задается вопросом политолог.

Ранее стало известно, что на границе между Польшей и Белоруссией скопилось несколько тысяч выходцев из арабских стран. Все они пытаются попасть в Европейский союз. Однако Варшава с помощью армии активно препятствует этому процессу.