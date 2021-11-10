Сенатор Пушков усомнился в способности Киева «наказать» Минск из-за позиции по Крыму

Москва, 10 ноября. Киев вряд ли сможет дать Минску такой ответ, который приведет к «непоправимым последствиям». Так сенатор Алексей Пушков прокомментировал предупреждение МИД Украины касательно позиции Белоруссии по Крыму.

Украинское дипломатическое ведомство после заявления главы МИД Белоруссии Владимира Макея о Крыме сделало предупреждение. По словам белорусского дипломата, полуостров является территорией РФ, передает Радио Sputnik. Киев пригрозил Минску «непоправимыми последствиями» в случае признания российского статуса Крыма.

«Что же такого "непоправимого" может сделать Белоруссии Украина? Отказаться от белорусской электроэнергии себе в ущерб? В этом украинские власти большие мастаки», — отметил Пушков.

Также сенатор удивился запоздалой реакции Киева. Макей ясно выразился, что позиция Минска по российскому полуострову остается прежней, сказал он.

«В Киеве что — были не в курсе?» — задался вопросом Пушков.

Ранее белорусский дипломат обозначил позицию Минска по территориальной принадлежности Крыма.