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Наталия Орейро собирается записать новую песню для турне по России

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:53
Шоу-бизнес
Наталия Орейро собирается записать новую песню для турне по России
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 10 ноября. Певица и актриса Наталья Орейро планирует записать новую песню специально для российского турне. Она сообщила об этом на пресс-конференции после получения паспорта гражданина России.

Артистка надеется, что сможет поехать с концертами по городам России в конце 2022 года и встретить Новый год на новой родине. Она также думает записать новый трек.

«Поскольку я теперь русская женщина, мы точно включим вещи, связанные с этим. И напишем новую песню. <…> Я очень жду, когда закончится пандемия, чтобы снова иметь возможность обняться», — заявила 44-летняя исполнительница.

Звезда сериала «Дикий ангел» должна была поехать по России с гастролями под названием «20 лет вместе» в прошлом году. Однако из-за пандемии коронавируса турне пришлось отменить.

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