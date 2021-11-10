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Профсоюз Туниса отверг повышение цен и налогов на фоне возобновления диалога с МВФ
Весь мир
Профсоюз Туниса отверг повышение цен и налогов на фоне возобновления диалога с МВФ
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Тунис 10 ноября. Всеобщий профсоюз (UGTT) на фоне возобновления переговоров страны с Международным валютным фондом заранее отверг попытки властей повысить цены на основные товары или увеличить налоги.

Объединение выступило против любого шага, который ударит по средствам к существованию людей. Учитывая экономический кризис, профсоюз принял диалог Туниса с МВФ, но в условиях сохранившейся политической напряженности заранее предостерег от радикальных реформ, которые назвал преждевременными.

Примечательно, что поддержка UGTT имеет решающее значение до того, как страна предпримет какие-либо значительные шаги, которые могут разблокировать новую помощь Международного валютного фонда. Так, противодействие профсоюзов стало одним из факторов, препятствовавших предыдущим попыткам сменяющих друг друга тунисских правительств сократить расходы и решить другие ключевые проблемы.

В конце июля национальной лидер Каис Саид приостановил работу парламента и отправил премьера Хишама Машиши в отставку. Спустя два месяца президент не только продлил исключительные меры, но и ввел новые. Власти объявили о готовящихся политических реформах, включая пересмотр Конституции.

При этом Центральный банк сообщил о возобновлении технических переговоров с МВФ. Ранее Каис Саид попросил тунисцев помочь пополнить государственную казну, чтобы преодолеть финансовый кризис.

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