Политолог Ищенко назвал логичным желание Украины защитить границы от мигрантов

Киев, который пригрозил дать отпор мигрантам, если они проберутся на территорию страны из Белоруссии, понять можно. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Своей точкой зрения о кризисе на польско-белоруской границе эксперт поделился в беседе с ФАН.

«Понять Украину можно. Дело в том, что если мигранты не попадут в Польшу, то им нужно куда-то деться. Украина даст отпор, потому что тоже не хочет, чтобы эти мигранты остановились у них. И тогда у мигрантов есть три выхода. Они могут пойти к границам России. Они могут остаться в Белоруссии. Или остаться у границ Украины. Но Украина заранее сообщает, что к ее границам идти не надо. Пока выхода из сложившейся ситуации лично я не вижу. Очевиден тупик. Возможен вариант решения проблемы, если [белорусский президент Александр] Лукашенко попросит у Евросоюза деньги на обустройство мигрантов. Я, конечно, в этом не уверен. Но почему бы не попросить? Понятно, что Лукашенко пытался решать свои политические проблемы. Он пытался принудить Евросоюз с ним разговаривать, хотя изначально было понятно, что таким образом можно было только ухудшить положение. Но вот он их привез и пусть теперь с ними сам разбирается», — высказался политолог Ищенко.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, как будут действовать силовые структуры, если к границе страны «искусственно» начнут передвигаться мигранты. По его словам, в ближайшее время в приграничных с Белоруссией областях пройдут учения подразделений территориальной обороны для отработки действий при проникновении незаконных мигрантов.

А депутат территориальной общины в городе Николаев Гордей Белов в студии политического ток-шоу «60 минут» отчаянно пытался оправдать высшее руководство Польши в ситуации с застрявшими на границе беженцами. Украинский эксперт сначала признал, что поляки наладили неплохой бизнес на миграционных потоках, однако тут же принялся выгораживать Варшаву, настаивая на том, что виноваты в происходящем сами беженцы и Белоруссия.