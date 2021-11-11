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Политолог Ищенко назвал логичным желание Украины защитить границы от мигрантов
Политика
Политолог Ищенко назвал логичным желание Украины защитить границы от мигрантов
Новостное агентство «Харьков»  / 

Киев, который пригрозил дать отпор мигрантам, если они проберутся на территорию страны из Белоруссии, понять можно. Так считает политолог Ростислав Ищенко.

Своей точкой зрения о кризисе на польско-белоруской границе эксперт поделился в беседе с ФАН.

«Понять Украину можно. Дело в том, что если мигранты не попадут в Польшу, то им нужно куда-то деться. Украина даст отпор, потому что тоже не хочет, чтобы эти мигранты остановились у них.

И тогда у мигрантов есть три выхода. Они могут пойти к границам России. Они могут остаться в Белоруссии. Или остаться у границ Украины. Но Украина заранее сообщает, что к ее границам идти не надо. Пока выхода из сложившейся ситуации лично я не вижу. Очевиден тупик.

Возможен вариант решения проблемы, если [белорусский президент Александр] Лукашенко попросит у Евросоюза деньги на обустройство мигрантов. Я, конечно, в этом не уверен. Но почему бы не попросить? Понятно, что Лукашенко пытался решать свои политические проблемы. Он пытался принудить Евросоюз с ним разговаривать, хотя изначально было понятно, что таким образом можно было только ухудшить положение. Но вот он их привез и пусть теперь с ними сам разбирается», — высказался политолог Ищенко.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, как будут действовать силовые структуры, если к границе страны «искусственно» начнут передвигаться мигранты. По его словам, в ближайшее время в приграничных с Белоруссией областях пройдут учения подразделений территориальной обороны для отработки действий при проникновении незаконных мигрантов.

А депутат территориальной общины в городе Николаев Гордей Белов в студии политического ток-шоу «60 минут» отчаянно пытался оправдать высшее руководство Польши в ситуации с застрявшими на границе беженцами. Украинский эксперт сначала признал, что поляки наладили неплохой бизнес на миграционных потоках, однако тут же принялся выгораживать Варшаву, настаивая на том, что виноваты в происходящем сами беженцы и Белоруссия.

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Все новости / Политика / Политолог Ищенко назвал логичным желание Украины защитить границы от мигрантов
мигранты белоруссия польша украина лукашенко граница миграционный кризис денис монастырский
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