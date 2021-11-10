Автоэксперт Удалов: цены на автомобили в России взлетели на 90% за семь лет

Москва, 10 ноября. Стоимость новых автомобилей на российском рынке выросла на 90% за последние семь лет. Об этом рассказал порталу URA.RU исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Начиная с 2014 года покупательная способность рубля значительно упала. Инфляционное давление, рост курса доллара и другие повышения издержек заставили производителей поднимать стоимость продукции.

«Если посмотреть средневзвешенные цены за семь лет, именно в конце 2014 года впервые быстро начали расти цены на автомобили, за это время они выросли на 90%. Если говорит о средневзвешенной цене на новые автомобили, то за восемь месяцев текущего года, она выросла на 13%», — сказал Удалов.

Эксперты «Автостата» ранее подсчитали средний объем автомобильного кредита в России. Сообщается, что по итогам 2020 года сумма займа выросла до 905 тысяч рублей. Организация также зафиксировала рост среднего объема займа для покупки машины на вторичном рынке.