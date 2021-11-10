Политолог Соловейчик раскритиковал новые ограничения для непривитых петербуржцев старше 60 лет

По сообщению пресс-службы управления Роспотребнадзора Северной столицы, жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг, а также их отстранят от работы. В беседе с ФАН своим мнением о таких мерах поделился политолог Владимир Соловейчик.

Эксперт предположил, что подобного рода решение превышает полномочия городских чиновников.

«На мой взгляд, такого рода меры нарушают конституционные права граждан. Фактически речь идет о дискриминации по возрасту, что запрещено нашей Конституцией, как и любая иная форма дискриминации. На мой взгляд, действия руководства Роспотребнадзора, которое приняло подобное решение, вышли за грань его полномочий и компетенций», — сказал политолог.

Владимир Соловейчик также привел конкретный пример того, кто уполномочен вводить такого рода ограничения.

«Очевидно, что подобного рода решения должны приниматься в рамках законодательства. Принимают их либо президент Российской Федерации, либо Правительство Российской Федерации, либо губернатор Санкт-Петербурга, либо правительство Санкт-Петербурга, либо палата Федерального собрания Российской Федерации, либо Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ни один из вышеназванных мною органов подобных ограничений для жителей Санкт-Петербурга старше 60 лет, как и для работников тех или иных отраслей и профессий не принимал. По крайней мере, на данный момент никакой информации о том, что кто-то из вышеупомянутых органов власти принимал подобные решения, я не имею», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он выразил уверенность, что петербуржцы легко смогут противостоять такому самоуправству.

«Простая чиновница одной из федеральных служб, она всего лишь руководитель территориального управления по Санкт-Петербургу, чиновник, которого никто не выбирал, принимает такого рода решение, которое грубейшим образом нарушает конституционные права граждан. Я абсолютно убежден в том, что первое же обращение пострадавшего гражданина в суд приведет к тому, что судом это все будет отменено и признано незаконным. Возможно, этого даже не потребуется, если кто-то обратится в прокуратуру. Будут соответствующие меры прокурорского реагирования», — подытожил эксперт.

Ранее Владимир Соловейчик и депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с ФАН указали на то, что локдаун в Петербурге усилит разрыв между властью и гражданами. Они отметили, что непродуманные действия властей Петербурга наносят удар по авторитету власти.