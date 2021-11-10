Le Potentiel Centrafricain: миротворцы ООН намеренно нарушили законы ЦАР

Банги, 10 ноября. Проникновение сотрудников египетского контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) на территорию резиденции президента Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжа Туадера являлось частью плана по свержению действующего правительства, считают аналитики Le Potentiel Centrafricain.

«Ситуацию спасла бдительность национальной армии ЦАР (FACA). Сейчас не время для дипломатического лицемерия. Нельзя отвлекаться от реальных проблем страны. Египетские миротворцы ООН по команде руководства предприняли попытку вторжения с целью свержения власти, но потерпели неудачу. Их провалившийся план привел к смерти ребенка. Оказалось, что МИНУСКА мало поддерживать радикальные формирования, они сами хотят стать врагами вооруженных сил Центральноафриканской Республики», — говорится в материале.

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Журналисты сообщили, что связались с проверенным источником, который рассказал им, что представитель миссии не просто так отказался от расследования инцидента. По мнению корреспондентов, миротворцы ООН знали, на что идут, когда нарушали закон ЦАР, и делали это намеренно:

«Штурм резиденции главы республики является актом агрессии и призывом к началу войны. МИНУСКА это понимает. Их не оправдывает дипломатическая неприкосновенность. Съемка закрытых объектов — это преступление и «голубые каски», ответственные за нападение, знают, о чем мы говорим».

Ранее пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем провел конференцию с журналистами, на которой раскритиковал миротворцев ООН за нарушение закона ЦАР, запрещающего фотографировать резиденцию лидера.