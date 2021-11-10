Ростех разработал управляемый снаряд повышенной дальности для РСЗО «Торнадо-Г»

Москва, 10 ноября. Инженеры АО «Научно-производственное объединение «Сплав» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработали управляемый реактивный снаряд повышенной дальности для реактивных систем залпового огня «Град» и «Торнадо-Г».

Об этом сказано в сообщении «Технодинамики» по итогам награждения лауреатов премии им. Н. А. Макаровца в области боеприпасов и спецхимии. Специалисты предприятия одержали победу в номинации «За вклад в повышение конкурентоспособности продукции».

«Разработанный управляемый реактивный снаряд повышает точность стрельбы в сравнении со штатными боеприпасами РСЗО калибра 122 мм, увеличивает дальность стрельбы за счет формирования участка подпланирования, снижает расход зарядов и позволяет поражать залпом одной боевой машины несколько разнесенных точечных целей без перенацеливания пакета направляющих», — говорится в сообщении.

Отмечается, что боеприпас можно использовать не только в реактивных системах залпового огня «Град», «Торнадо-Г», но и в РСЗО корабельного базирования А-215 «Град-М».

Ранее сообщалось, что входящий в Ростех холдинг «Вертолеты России» отчитался о первом испытательном полете модернизированного Ка-226Т. Тестовые мероприятия проводились на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов», передает RT.