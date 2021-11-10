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Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на послеродовую хандру

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:41
Шоу-бизнес
Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на послеродовую хандру
Prt Scr youtube.com  /  RuMisterChange

Москва, 10 ноября. Модель Анастасия Костенко рассказала о послеродовой хандре, наступившей на третьи сутки после рождения сына. Своими переживаниями она поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

Жена бывшего футболиста Дмитрия Тарасова сообщила, что у нее начался «бэби-блюз» — состояние, которое переносится легче, чем послеродовая депрессия, но также вызывает резкую смену настроения. Для нее было неожиданно, что у нее возникла хандра после появления на свет малыша.

«Утром все отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть от трогательных моментов, но вечером… У меня возникало чувство, будто моя голова — это почтовый ящик, в котором записки с чужими страхами и сомнениями», — пожаловалась Анастасия Костенко.

По ее словам, на момент написания поста она почувствовала, что ее стало «отпускать». Супруга Тарасова заверила интернет-пользователей, что она справляется с опасным состоянием и не отказывается от помощи окружающих.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывает троих детей. У пары подрастают дочери Милана и Ева, а также сын Алексей. Костенко пообещала показать мальчика после крещения. У Тарасова также есть дочь Ангелина от первой жены.

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костенко бэби-блюз послеродовая хандра
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