Экипаж фрегата «Адмирал Эссен» взял под наблюдение корабли ВМС США в Черном море

Москва, 10 ноября. Корабли Военно-морского флота России приступили к наблюдению за маневрами американских ВМС в акватории Черного моря, сообщает Министерство обороны РФ.

Согласно данным ведомства, вооруженный крылатыми ракетами эсминец USS Porter Военно-морских сил США нынешним утром покинул грузинский порт Батуми. Следом за ним в воды Черного моря вышел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Передвижение американских кораблей в настоящий момент контролируют фрегат «Адмирал Эссен» и крейсер «Москва» Черноморского флота ВМФ РФ.

Американское командование, как сообщает RT, направило военные корабли в акваторию Черного моря для взаимодействия с партнерами по НАТО. При этом политолог Евгений Сатановский предположил, что подобные маневры могут закончиться для ВМС США «вторым Перл-Харбором».