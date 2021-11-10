Мавритания и Алжир создали механизм пограничного контроля

Нуакшот, 10 ноября. Завершились заседания двустороннего погранкомитета Мавритании и Алжира, в ходе которого стороны договорились контролировать границы и координировать действия в области безопасности.

Министры внутренних дел подчеркнули важность озвученных выводов, которые соответствуют интересам соседствующих стран. Также главы ведомств подписали протокол и соглашение о сотрудничестве в области безопасности дорожного движения.

«Эта встреча была отмечена плодотворными дискуссиями и презентациями, которые затронули многие аспекты сотрудничества и пути развития», — сказал мавританский министр Мохаммед Салем ульд Мерзуг.

По его словам, двусторонний пограничный комитет продемонстрировал высокий уровень заинтересованности как в оценке реальной обстановки, так и в разработке дальнейших целей. План поможет гражданам присоединиться к процессу развития, который поспособствует безопасности, стабильности и укреплению добрососедства.

«Я очень доволен уровнем серьезности, а также предложениями, над реализацией которых мы будем работать ради наших общих интересов», — добавил министр.

Одна из наиболее важных рекомендаций заключалась в том, чтобы усилить координацию в области защиты общей пограничной территории путем создания совместной комиссии по безопасности, которая учтет интересы сторон.

«Необходимо обезопасить граждан обеих стран, когда они перемещаются в рамках торговых обменов, от преступных нападений», — отметил Мохаммед Салем ульд Мерзуг.

Мавританию и Алжир связывает сухопутная граница протяженностью около 460 километров, что используют многочисленные контрабандисты и незаконные торговые сети. В августе 2018 года страны открыли первый пункт пропуска, чтобы расширить товарообмен, облегчить передвижение людей и укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Мавритано-алжирские отношения имеют глубокие исторические корни, которые проистекают из кровных уз, истории и географического положения стран, поэтому ранее министр внутренних дел АНДР Камаль Бельджуд обсудил с коллегой разработку практического механизма, который позволил бы органам безопасности периодически встречаться и консультироваться.

«Двусторонний пограничный комитет поспособствует борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, добычей золота, миграцией и контрабандой», — разъяснил он.

По его словам, созданием комиссии по безопасности страны решат текущие проблемы и облегчат мониторинг угроз, поскольку Мавритании и Алжиру необходимо чаще проводить консультативные совещания и обмениваться информацией обо всех формах организованной преступности.

Выступая перед погранкомитетом, министр внутренних дел Мохаммед Салем ульд Мерзуг подтвердил, что заседания отразили желание президентов укрепить и развить двустороннее сотрудничество.

«Встреча дала возможность рассмотреть проблемы, с которыми сталкиваются жители приграничных районов, и найти наиболее эффективные решения для стимулирования развития во всех аспектах, важными и срочными из которых являются строительство асфальтированной дороги, соединяющей области», — отметил глава МВД Мавритании.

По его мнению, в результате страны смогут продвинуть инвестиционные возможности, создать партнерские проекты в приоритетных секторах, активизировать экономические, торговые, культурные и спортивные обмены между приграничными районами.

«В этом контексте я хотел бы напомнить об огромных усилиях, предпринятых Мавританией в области безопасности, где правительство разработало комплексную и эффективную стратегию, результаты которой приняли в качестве модели», — добавил министр.

Стороны подчеркнули необходимость совместной работы для развития и превращения приграничного региона в экономический и социальный центр, чего можно достичь только путем создания реальных проектов развития, которые принесут пользу Мавритании и Алжиру.