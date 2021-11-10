Около сотни детей-боевиков смогли вернуться к мирной жизни в ЦАР

Банги, 10 ноября. Более 100 детей, завербованных группировками «Народный фронт возрождения Центральноафриканской Республики» (FPRC) и «Союз за мир в ЦАР» (UPC) смогли вернуться к родителям. Об этом сообщили аналитики издания ABangui.

Спасти несовершеннолетних «боевиков» помогла программа неправительственной организации «Надежда». Сотрудники НПО проследили, чтобы каждый ребенок получил возможность для интеграции в общество.

Детям предоставили на выбор несколько сфер развития. Так, 58 из них выбрали занятие торговлей, 36 захотели вернуться в школу, 4 устроились в колл-центр и двое отдали предпочтение работе на заправке.

«Я очень рада вернуться к родителям. Я не хотела воевать, не хотела быть частью вооруженной банды. Теперь я смогу заняться бизнесом и помочь семье», — рассказала Ноелла, одна из спасенных девочек.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Мать другой девушки рассказала, что счастлива счастлива, что ребенок вернулся домой:

«Для матери воссоединение с дочерью — это огромная радость. Я счастлива. В ближайшее время мы поможем ей возобновить обучение, чтобы она не попала в преступную группировку».

Руководитель НПО «Надежда» Кевин Кер Госнгар призвал родителей возвращенных детей сделать акцент на их воспитании. По его словам, взрослые должны объяснить детям, чем опасны бандформирования, и защищать их от вербовки:

«Процесс направлен на то, чтобы гарантировать несовершеннолетним возможность реализовать право на образование, создание семьи и защиту».

Ранее власти Центральноафриканской Республики сообщили, что готовятся к возвращению 70 000 беженцев, покинувших страну во время военных конфликтов.