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Парламент Турции на год продлил мандат на пребывание ВС республики в Азербайджане
Армия
Парламент Турции на год продлил мандат на пребывание ВС республики в Азербайджане
wikipedia.org  /  Voice of America / Public Domain

Анкара, 10 ноября. Парламент Турции по итогам голосования принял решение продлить на год мандат на пребывание военнослужащих республики в Азербайджане. Срок продлевается с 17 ноября 2021 года.

В законопроекте говорится о значимости продолжения деятельности совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме. Это вносит существенный вклад в безопасность и формирование доверительной атмосферы, считают в Турции.

Военные были направлены в Нагорный Карабах 17 ноября 2020 года из-за возобновления в регионе боевых действий. Конфликт приводил к жертвам среди мирного населения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что соглашение по Нагорному Карабаху позволило остановить боевые действия в Карабахе. На данный момент начался процесс восстановления местной инфраструктуры и экономики.

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турция азербайджан агдам
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