Ядовитая пена не помешала проведению священных обрядов в Индии

Древний фестиваль Чхат Пуджа, посвященный Богу Солнца, жители Индии в этом году встретили в необычных условиях. Традиционные омовения пришлось проводить в гуще пены.

По данным источников, в реку Ямуна были сброшены промышленные отходы. Содержание посторонних веществ спровоцировало появление опасной для здоровья пены.

«Кто-то должен изучить это. Правительство должно проверить, почему качество воды такое плохое. Они должны были очистить воду раньше. Даже во время Чхат Пуджи мы поднимем этот вопрос. Как нам найти решение?», — возмущен местный житель Дхар Дев Мандал.

Река Ямуна признана самым грязным водоемом в Индии. Ежегодно в реку сливается более 3,5 миллиона сточных вод. В ней даже нет морских жителей.

Однако горожан не смущает опасный статус водоема. Здесь регулярно проводится фестиваль Чхат Пуджа, который длится четыре дня и предполагает ритуальные купания и омовения.