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Более 24 000 военных были уволены в Турции после попытки переворота 2016 года

Весь мир
Более 24 000 военных были уволены в Турции после попытки переворота 2016 года
Global Look Press  /  Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com

Анкара, 10 ноября. В общей сложности 24 082 военнослужащих были исключены из состава Вооруженных сил Турции в результате чисток после попытки военного переворота 2016 года. Об этом сообщил портал Bold Medya.

По данным министерства обороны республики, в числе уволенных значатся по меньшей мере 150 генералов. Только в нынешнем году 3 405 человек были отстранены от своих обязанностей. В настоящее время процесс продолжается: ведется расследование в отношении 1 380 военнослужащих.

Примечательно, что общее число военных, исключенных из ВС Турции с 2016 года, превышает численность армий таких стран, как Албания, Босния и Герцеговина, Латвия, Норвегия, Ирландия, Туркменистан, Новая Зеландия.

Турция пережила попытку военного переворота в ночь на 15 июля 2016 года. Согласно одной из версий, путч был заранее спланирован и направлен на укрепление авторитарного правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана путем избавления от диссидентов и приручения армии.

В результате неудавшегося переворота погиб 251 человек, более тысячи получили ранения. На следующее утро, после объявления о подавлении государственного переворота, турецкое правительство немедленно начало широкомасштабную чистку в рядах военных, судей, полицейских, учителей и других государственных чиновников, что в конечном итоге привело к увольнению более 130 000 госслужащих.

Эксперты по безопасности считают, что увольнения создали огромные пробелы в армии, особенно в военно-воздушных и военно-морских силах. Турецкому воздушному командованию было трудно компенсировать потерю около 600 пилотов в результате увольнений, и многих вышедших на пенсию летчиков попросили вернуться на службу. Аналогичным образом,  военно-морскому командованию пришлось назначать людей без надлежащей квалификации на многие должности.

Большинство чисток было произведено с использованием «фетометра» — программного обеспечения, разработанного командованием ВМС для выявления последователей движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на основании множества критериев. В ночь неудавшегося путча Эрдоган сразу же обвинил именно гюленистов (по-другому — движение «Хизмет», или FETÖ) в организации переворота.

Сам Гюлен, ныне проживающий в США, отрицает причастность к попытке путча. В настоящее время движение FETÖ признано в Турции террористической организацией, а «охота» за ее членами ведется турецкой разведкой по всеми миру, в том числе на постсоветском пространстве.

Когда-то движение «Хизмет» имело миллионы сторонников в Турции. Людей привлекали идеи о развитии образования и налаживании межкультурного диалога. FETÖ проводила олимпиады по турецкому языку и продвигала культуру республики за рубежом. Гюленисты даже сыграли ведущую роль в победе партии Эрдогана на выборах в парламент в 2002 году.

Отношения между нынешним президентом и Гюленом обострились в 2013 году. Последний раскритиковал турецкое правительство за подавление акций протеста. После этого разгорелся крупный коррупционный скандал, и руководство Турции заявило, что связанные с Гюленом судьи организовали утечку сведений о причастности чиновников и бизнесменов, близких к нынешнему президенту, к коррупционным схемам.

 

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