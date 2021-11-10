Более 24 000 военных были уволены в Турции после попытки переворота 2016 года

Анкара, 10 ноября. В общей сложности 24 082 военнослужащих были исключены из состава Вооруженных сил Турции в результате чисток после попытки военного переворота 2016 года. Об этом сообщил портал Bold Medya.

По данным министерства обороны республики, в числе уволенных значатся по меньшей мере 150 генералов. Только в нынешнем году 3 405 человек были отстранены от своих обязанностей. В настоящее время процесс продолжается: ведется расследование в отношении 1 380 военнослужащих.

Примечательно, что общее число военных, исключенных из ВС Турции с 2016 года, превышает численность армий таких стран, как Албания, Босния и Герцеговина, Латвия, Норвегия, Ирландия, Туркменистан, Новая Зеландия.

Orduda büyük zafiyet: TSK’daki ihraçlar Norveç’in asker sayısını geçti https://t.co/OxAuZfOiHA — BOLD (@BOLDmedya) November 10, 2021

Турция пережила попытку военного переворота в ночь на 15 июля 2016 года. Согласно одной из версий, путч был заранее спланирован и направлен на укрепление авторитарного правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана путем избавления от диссидентов и приручения армии.

В результате неудавшегося переворота погиб 251 человек, более тысячи получили ранения. На следующее утро, после объявления о подавлении государственного переворота, турецкое правительство немедленно начало широкомасштабную чистку в рядах военных, судей, полицейских, учителей и других государственных чиновников, что в конечном итоге привело к увольнению более 130 000 госслужащих.

Эксперты по безопасности считают, что увольнения создали огромные пробелы в армии, особенно в военно-воздушных и военно-морских силах. Турецкому воздушному командованию было трудно компенсировать потерю около 600 пилотов в результате увольнений, и многих вышедших на пенсию летчиков попросили вернуться на службу. Аналогичным образом, военно-морскому командованию пришлось назначать людей без надлежащей квалификации на многие должности.

TSK'nın pilot açığı kapatılıyor



FETÖ darbe girişiminin ardından 600'den fazla pilot ihraç edilmişti https://t.co/2z878HZx5B pic.twitter.com/x9CNUFzcYb — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) July 1, 2018

Большинство чисток было произведено с использованием «фетометра» — программного обеспечения, разработанного командованием ВМС для выявления последователей движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена на основании множества критериев. В ночь неудавшегося путча Эрдоган сразу же обвинил именно гюленистов (по-другому — движение «Хизмет», или FETÖ) в организации переворота.

Сам Гюлен, ныне проживающий в США, отрицает причастность к попытке путча. В настоящее время движение FETÖ признано в Турции террористической организацией, а «охота» за ее членами ведется турецкой разведкой по всеми миру, в том числе на постсоветском пространстве.

Gülen 'darbe' talimatı verirken yanında olan isimler ortaya çıktı: '19 Mart 2016'da...'https://t.co/KDQ1crnEy6 pic.twitter.com/TzdyEdcTSU — Gerçek Gündem (@gercekgundem) November 5, 2021

Когда-то движение «Хизмет» имело миллионы сторонников в Турции. Людей привлекали идеи о развитии образования и налаживании межкультурного диалога. FETÖ проводила олимпиады по турецкому языку и продвигала культуру республики за рубежом. Гюленисты даже сыграли ведущую роль в победе партии Эрдогана на выборах в парламент в 2002 году.

Отношения между нынешним президентом и Гюленом обострились в 2013 году. Последний раскритиковал турецкое правительство за подавление акций протеста. После этого разгорелся крупный коррупционный скандал, и руководство Турции заявило, что связанные с Гюленом судьи организовали утечку сведений о причастности чиновников и бизнесменов, близких к нынешнему президенту, к коррупционным схемам.