ПФР объяснил российским пенсионерам, как получить выплату в 24 тысячи рублей

Москва, 10 ноября. Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил гражданам, участвующим в программе софинансирования пенсий о необходимости внесения взносов. В этом случае государство сможет удвоить их сумму.

Такая возможность существует, если речь идет о 12 тысячах рублей. Об этом пишет «ФедералПресс».

«Взнос необходимо сделать участникам программы софинансирования пенсий до конца текущего года. Но лучше не откладывать этот процесс до конца декабря, а сделать это сейчас», – указано в сообщении ведомства.

По условиям программы, россиянин вносит на накопительный счет в ПФР определенную сумму в течение года, а государство берет на себя обязательство ее удвоить. Но бонусам начисляются только на определенные суммы: от 2 до 12 тысяч рублей. Следовательно. Если гражданин переводит на счет 3 тысяч рублей в год, то сумма увеличивается до 6 тысяч рублей.

Максимальная сумма, которую может получить человек по программе составляет 24 тыс. рублей. Средства хранятся на накопительном счете до выхода гражданина на пенсию. Тогда он получит все деньги либо как единовременную выплату, либо как прибавку к основной пенсии.

Россиянам пенсионного возраста напомнили о назначении новой выплаты в размере 10 тысяч рублей. Ожидается, что деньги начислят в начале следующего года.