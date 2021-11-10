Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча Россия — Кипр

Москва, 10 ноября. Бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес высказался о предстоящем матче национальной команды с Кипром.

Игрок московского ЦСКА Марио Фернандес, в этом году объявивший об уходе из сборной России, дал большое интервью изданию Bobsoccer. Участник ЧМ-2018 и Евро-2020 поделился ожиданиями от предстоящего матча национальной команды с Кипром. Фернандес призвал своих бывших партнеров по сборной серьезно настроиться на игру в Петербурге.

«Игра с Кипром точно не будет легкой. Надо настраиваться на трудный поединок с Кипром, а потом уже придет время думать о встрече в Хорватии, которая будет еще сложнее. Очень важно, как проявит себя сборная в целом. Именно слаженная командная игра может принести нам нужный результат», — подчеркнул Фернандес.

Ранее Александр Головин рассказал о своем состоянии перед матчем с Кипром. Полузащитник «Монако» пропустил несколько игр национальной команды из-за травмы, полученной в поединке чемпионата Франции.