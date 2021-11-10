Актриса Наталия Орейро захотела воплотить в кино образ сильной русской женщины

Буэнос-Айрес, 10 ноября. Известная певица и актриса Наталия Орейро хотела бы воплотить на экране образ сильной русской женщины. Об этом она рассказала на церемонии вручения ей паспорта гражданина РФ.

Звезда культового сериала «Дикий ангел» рассказала, что некоторое время назад она много ездила по России и общалась с людьми. Больше всего ее впечатлила сила воли обычных русских женщин. Именно увиденное она хотела бы воплотить на экранах.

«Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу», — рассказала артистка.

Орейро вспомнила, как во время путешествия на поезде она остановилась в сибирском городке. Несмотря на морозы, неизвестные женщины подошли к железнодорожным путям и стали сбивать лед с помощью металлических палок.

«Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе», — восхищенно поделилась воспоминаниями Орейро.

Актриса рассказала, что с трепетом относится к русскому балету, кинематографу и классической литературе. Она призналась, что ей нравятся фильмы российского кинематографиста Никиты Михалкова, и при встрече они душевно поговорили на испанском языке.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Дикий ангел» Орейро получила российский паспорт в посольстве РФ в Аргентине. Документ звезде выдал лично посол Дмитрий Феоктистов.