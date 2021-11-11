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Техноблогер Николаев рассказал, какие смартфоны заряжаются быстрее остальных
Общество
Техноблогер Николаев рассказал, какие смартфоны заряжаются быстрее остальных
pixabay.com  /  stokpic

Если на блоке питания для беспроводной зарядки телефона указано 15 Ватт, это не значит, что телефон будет постоянно заряжаться с этой мощностью. Об этом в беседе с ФАН рассказал техноблогер, главный редактор портала BigGeek Николай Николаев.

Быстрая разрядка батареи — головная боль активного пользователя смартфона. Как недавно выяснилось в исследовании компании Xiaomi, наибольший расход заряда аккумулятора берут на себя службы, определяющие местоположение устройства, то есть GPS.

«Действительно, GPS значительно больше разряжает телефон, нежели любой модуль, 4G или 5G. Это легко увидеть, если пользоваться навигатором. Если в качестве навигатора выступает, например, iPhone, который заряжается в этот же момент по «беспроводу» базовой зарядкой на 7,5 Ватт, то телефон заряжаться не будет, а лишь поддерживать текущий заряд аккумулятора», — объясняет Николай Николаев.

Техноблогер Николаев рассказал, какие смартфоны заряжаются быстрее остальных
Prt Scr youtube.com / @ China Gadgets

По его словам, беспроводной способ зарядки аккумулятора в любом случае будет проигрывать в скорости и к тому же периодически варьировать мощность зарядки. Если, например, на блоке питания системы заряда указано, что мощность 15 Ватт, то это не значит, что телефон будет постоянно заряжаться с этой мощностью. Уже через 2030 минут зарядки он, скорее всего, переключится на мощность 7,5 Ватт — все из-за сильного нагрева устройства.

«Всегда самый быстрый способ зарядки — это по проводу. Но недостаточно взять мощный блок питания, допустим, на 100 Ватт. Недостаточно и взять провод, который поддерживает эти 100 Ватт, потому провода для зарядки тоже различаются. Нужно, чтобы входную мощность мог «переварить» сам телефон, — рассказывает специалист. — Если мы говорим про iPhone, то максимум, что он может «переварить», — 20 Ватт по проводу, но постоянно. Xiaomi и другие китайские производители сейчас выпускают устройства, которые способны, насколько я понимаю, не перманентно, но частично переваривать до 80 Ватт. Такие смартфоны будут значительно быстрее заряжаться».

Нагрев телефона при большой мощности заряда — это неизбежность, но чтобы избежать взрыва аккумулятора и защитить процессор от тротлинга (замедления работы. — Прим. ФАН), зарядное устройство при помощи специального чипа подбирает оптимальную мощность зарядки. Можно сказать, система устройства сама понимает, когда ей нужно охладить телефон во избежание неприятностей.

Ранее эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов рассказал, что нужно делать при потере смартфона. Если у вас заранее был настроен удаленный доступ к устройству, то после пропажи вы можете стереть все важные данные с устройства и заблокировать его, пока не села батарея.

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