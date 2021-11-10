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Швейцарский экономист Рюкер: популярность электромобилей будет зависеть от аккумуляторов

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:30
Экономика
Швейцарский экономист Рюкер: популярность электромобилей будет зависеть от аккумуляторов
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

, 10 ноября. Главный экономист швейцарского банка Julius Baer Норберт Рюкер назвал наиболее важную технологию для популяризации электромобилей. Ей оказались аккумуляторные батареи. Об этом пишет РИА Новости.

Современные электромобили имеют только одно основное отличие от традиционных машин — запас хода. У автомобилей с ДВС он обычно на порядок выше. Только увеличение вместимости аккумуляторов может помочь распространению электрокаров. Такое мнение высказал экономист в интервью журналистам.

«В следующие четыре-пять лет многое будет зависеть от аккумуляторов, и мы уверены, что прогресс прошлых лет продолжится, увеличивая дальность действия и сокращая время зарядки, то есть еще больше повышая удобство. И новые платформы, широкий выбор на рынке приведет к снижению цен на них», — сказал специалист.

Сервис «СберАвто» ранее запустил продажи электромобилей Tesla в России. Россияне получили возможность приобрести американский электрокар без утомительных таможенных процедур.

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технологии электромобиль рюкер
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