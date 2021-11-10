В Ливане признали ощутимый урон от экономических санкций Саудовской Аравии

Бейрут, 10 ноября. Саудовский запрет на импорт ливанских товаров, введенный на фоне громкого дипломатического скандала, успел нанести существенный вред кризисной ливанской экономике всего за две недели после начала действия. При этом сохраняется угроза введения аналогичных мер со стороны членов всего Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), что угрожает Бейруту потерей половины всего экспорта.

«Нынешний запрет на импорт в Саудовскую Аравию напрямую ударил по экспорту на сумму около 250 миллионов долларов. Это огромное значение для Ливана. Это много для Ливана. Послушайте, чтобы быть предельно ясным — на промышленном уровне это огромная проблема» — сказал Пол Аби Наср, член правления Ассоциации ливанских промышленников и гендиректор Polytextile.

Последние санкции привели к краху надежд бизнесменов из Ливана об удвоении экспорта в королевство к 2023 году.

«Мы начали пользоваться саудовским запретом на турецкие товары — они очень большие [для нас] конкуренты. Наша цель на 2022 год состояла в том, чтобы увеличить экспорт в Саудовскую Аравию до 500 миллионов долларов», — продолжил Наср.

Дипломатический кризис между Ливаном и государствами Аравийского полуострова возник в последних числах октября, когда Саудовская Аравия отреагировала на распространившееся в интернете интервью экс-ведущего шоу «Кто хочет стать миллионером?» Джорджа Кордахи, данное им изданию Al-Jazeera в начале августа. В ходе эфира он сообщил, что считает продолжающуюся в Йемене войну «абсурдной», а арабской коалиции отвел роль агрессора, добавив, что при этом восставшие хуситы лишь реализуют свое законное право на самооборону.

Saudi Arabia’s blanket ban on Lebanese imports is another blow to Lebanon’s crippled economy ???? https://t.co/LrtHKO9CG6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 10, 2021

Кордахи занял пост министра информации Ливана более чем через месяц после своего выступления, однако сейчас ССАГПЗ относятся к его словам как к официальной позиции республики.

Несмотря на то, что сам министр, премьер Ливана Наджиб Микати и президент Мишель Аун принесли извинения и указали на частность высказанного мнения, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Кувейт и Бахрейн изгнали ливанских послов и отозвали собственных из Ливана, призвали своих граждан покинуть республику и воздержаться от поездок в нее, а Эль-Кувейт запретил выдачу любых виз ливанцам.

Кроме того, Эр-Рияд полностью перекрыл ливанский импорт, тем самым усугубив продолжающийся в стране острый экономический кризис, а 5 ноября глава Совета торгово-промышленных саудовских палат призвал всех зарегистрированных в королевстве бизнесменов прекратить работу с Ливаном.

The diplomatic rift between Lebanon and Gulf States - over critical comments of Saudi Arabia's intervention in the war in Yemen - prompted Saudi Arabia and some of its allies to recall ambassadors and block imports from Lebanon.https://t.co/MiRR2wM74i — The New Arab (@The_NewArab) November 9, 2021

Примечательно, что в апреле текущего года Саудовская Аравия уже ограничила ввоз овощей и фруктов из Ливана. Королевство обосновало это решение необходимостью пресечения наркотрафика, против которого Бейрут не смог развернуть эффективную кампанию.

Частичные ограничения импорта были введены после того, как в порту Джидды среди партии гранатов саудовские таможенники обнаружили 5,3 миллиона таблеток каптагона (фенетиллина, психостимулятора на основе амфетаминовых соединений). Всего же, как сообщал королевский посол в Ливане Валид Бухари, с начала 2020 года полиция обнаружила свыше 57 миллионов доз наркотических веществ, поступивших из республики.

Ливанская экономика с момента насильного отделения республики от Сирии по воле Франции выстраивалась фактически на четырех столпах: банковском секторе, сельском хозяйстве, туризме и наркотрафике. В минувшем столетии арабские страны осуществляли большие финансовые вливания в эту страну, так как в ней, претерпевшей влияние французской культуры, возможно было осуществлять вещи, запрещенные или просто недоступные в других областях региона.

My dad talks to me about the Golden Age in Lebanon, back in the 50s and 60s, when he used to take the tram to go to the cinema in "Sehit el Burj," then get pizza or a burger. When Lebanon was paradise. That's the Lebanon I am fighting for. #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/79wG9hNMaG — Sandra (@Sandra_Eff_) October 27, 2019

В настоящий момент банкинг — некогда один из основных источников поступления валюты в страну — находится в состоянии клинической смерти и едва ли имеет шансы на восстановление. За минувшие десятилетия во всем мире, в том числе и на Ближнем Востоке, образовались значительно более крупные финансовые центры, и оттесненный на периферию Бейрут после кризисного удара потерял последние финансовые потоки.

Ситуация с наркотрафиком вызвала недоверие к сельскохозяйственной продукции Ливана, которую останавливают на границах из-за случаев перевозки в них наркотиков.

Туризм самоустранился по очевидным причинам: люди не стремятся оставлять деньги в стране, где вода и свет подаются всего по несколько часов в сутки, доступ к товарам первой необходимости ограничен, а возросшая преступность уже пробудила межрелигиозную рознь. Вдобавок к этому у рядового населения есть проблемы с доступом к медицине, услугам ЖКХ, топливу для автомобилей и электрогенераторов.