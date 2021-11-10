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Леди Гага пела на инаугурации Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:29
Шоу-бизнес
Леди Гага пела на инаугурации Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани
instagram.com  /  @ladygaga

Вашингтон, 10 ноября. Знаменитая певица и актриса Леди Гага пришла на инаугурацию американского президента Джо Байдена в роскошном наряде, сделанном из пуленепробиваемой ткани. О своем эпатажном костюме звезда рассказала в интервью модному журналу Vogue.

Знаменитость выбрала наряд от люксового бренда Schiaparelli Haute Couture. Дизайнеры сделали приталенный пиджак темно-синего цвета и объемную юбку красного цвета. Знаменитость, выбравшая такой эпатажный костюм на встречу с главой государства, дополнила образ золотой брошью, на которой изображен голубь. Прическа у Леди Гаги была простой — волосы были убраны в косу, в которую вплели черную ленту.

Леди Гага пела на инаугурации Джо Байдена в платье из пуленепробиваемой ткани
Prt Scr instagram.com / @ladygaga

По словам знаменитости, наряд был пуленепробиваемым, при этом она не уточнила, из какого материала был сделан костюм. Гага также не раскрыла, использовала ли она бронежилет на выступлении.

«Это одна из моих любимых вещей, которые я когда-либо надевала», — призналась артистка.

Инаугурация Джо Байдена прошла в январе. На церемонии присутствовали бывшие главы США Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон с супругами.

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леди гага фото платье
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