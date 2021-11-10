Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 21:30
21:25
Весь мир
Инфляция в США обновила тридцатилетний максимум
21:25
Общество
Крымчанин выставил на продажу «череп инопланетянина» за символическую сумму
21:25
Происшествия
Енота избили в подмосковном мини-зоопарке
21:24
Общество
Политолог Соловейчик раскритиковал новые ограничения для непривитых петербуржцев старше 60 лет
21:24
Весь мир
Полиция Эфиопии арестовала 80 сотрудников ООН за подозрение в пособничестве боевикам
21:20
Весь мир
Власти Замбии эвакуировали сограждан из Эфиопии
21:16
Весь мир
Кенийская компания Safaricom приостановила работу в Эфиопии до следующего года
21:10
Шоу-бизнес
Заплаканная модель Белла Хадид пожаловалась на выгорание и одиночество
21:06
Весь мир
Глава La Synergie о миротворцах ООН: пора прекратить их бесполезную деятельность в ЦАР
21:05
Общество
Воспитание по-американски: Мира Тэрада о незаконном заключении несовершеннолетних в тюрьмы США
Все новости

Жители Украины стали больше платить за услуги ЖКХ
Экономика
Жители Украины стали больше платить за услуги ЖКХ
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 10 ноября. Украинцы стали платить за услуги ЖКХ почти на треть больше: в сентябре по коммуналке гражданам страны насчитали 11 млрд гривен, следует из данных Государственной службы статистики.

По сравнению с показателями прошлого года сумма по коммунальным платежам на Украине увеличилась на 32,5% — до 2,7 млрд гривен, говорится в сообщении ведомства. Сами украинцы за первый осенний месяц заплатили 12,2 млрд гривен, что на 1,2 млрд больше необходимой суммы.

Задолженность жителей страны к концу сентября незначительно уменьшилась, отметили в Госстате. Например, за поставку и распределение газа украинцы задолжали 23,1 млрд гривен, а это на 0,2 млрд меньше, чем в предыдущем месяце. За тепло и горячую воду — 18,8 млрд гривен. В целом размер долга снизился на 0,7 млрд гривен.

Цены растут и на продовольственные товары, например, на украинское сало. Стоимость главного деликатеса на Украине рекордно выросла осенью текущего года. С сентября соленое сало подорожало на 40 гривен.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Жители Украины стали больше платить за услуги ЖКХ
украина госстат услуги жкх
Комментировать