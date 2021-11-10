Жители Украины стали больше платить за услуги ЖКХ

Киев, 10 ноября. Украинцы стали платить за услуги ЖКХ почти на треть больше: в сентябре по коммуналке гражданам страны насчитали 11 млрд гривен, следует из данных Государственной службы статистики.

По сравнению с показателями прошлого года сумма по коммунальным платежам на Украине увеличилась на 32,5% — до 2,7 млрд гривен, говорится в сообщении ведомства. Сами украинцы за первый осенний месяц заплатили 12,2 млрд гривен, что на 1,2 млрд больше необходимой суммы.

Задолженность жителей страны к концу сентября незначительно уменьшилась, отметили в Госстате. Например, за поставку и распределение газа украинцы задолжали 23,1 млрд гривен, а это на 0,2 млрд меньше, чем в предыдущем месяце. За тепло и горячую воду — 18,8 млрд гривен. В целом размер долга снизился на 0,7 млрд гривен.

Цены растут и на продовольственные товары, например, на украинское сало. Стоимость главного деликатеса на Украине рекордно выросла осенью текущего года. С сентября соленое сало подорожало на 40 гривен.