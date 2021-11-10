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Сатановский: маневры у российских границ обернутся для ВМС США «вторым Перл-Харбором»
Армия
Сатановский: маневры у российских границ обернутся для ВМС США «вторым Перл-Харбором»
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. США не заинтересованы в развязывании войны с Россией, но чрезмерная военная активность однажды может сыграть с американцами злую шутку, заявил политолог Евгений Сатановский.

В публикации для Teletype, которую приводит «ПолитРоссия», аналитик обратил внимание на маневры Военно-морских сил США в Черном море. Такого рода инсинуации у российских границ ведут к росту напряженности, которая в любой момент может перерасти в полномасштабное вооруженное противостояние.

На этом фоне эксперт предупредил США о жестком ответе Москвы на провокации в Черном море. Он не исключил, что американцы дождутся «второго» Перл-Харбора. Так Сатановский припомнил Соединенным Штатам катастрофический для американского флота налет японской авиации на базу ВМС США.

Сатановский: маневры у российских границ обернутся для ВМС США «вторым Перл-Харбором»
wikipedia.org / A.Savin / CC BY-SA 3.0

Политолог уверен, что на самом деле Вашингтон не хочет вооруженного противостояния с Россией. Он стремится лишь запугать Москву. Только история показывает, что во Вьетнаме или Афганистане американцы воевать также не желали.

«Черное море – не самая плохая акватория для того, чтобы чей-либо флот окончил в ее пределах свои бренные дни. Ничем не хуже Перл-Харбора», — констатировал Сатановский.

На сегодняшний день в Черном море наблюдается эскалация напряженности, связанная с военной активностью США и их союзников по НАТО. В частности, в небе над черноморской акваторией был замечен самолет-разведчик американских ВВС. Минобороны РФ связывает такую активность Соединенных Штатов с военным освоением Украины, передает RT.

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