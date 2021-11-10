Полковник полиции в отставке Штомпель высоко оценил роль уличных камер в раскрытии преступлений

Санкт-Петербург, 10 ноября. Гостем медиацентра «Патриот» стал заместитель председателя межрегионального профсоюза сотрудников органов внутренних дел по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Штомпель. Полковник полиции в отставке обсудил профсоюз работников МВД, а также высокую роль технических новинок на службе оперативников.

Штомпель напомнил, что в системе российских правоохранительных органов профсоюз создан, однако на данном этапе МВД РФ только в самом начале трудного пути. По словам полковника полиции, руководитель любого коллектива не всегда может воспринимать объективно существование и действие профсоюза, тем не менее, в этом направлении надо работать в едином ключе.

«Профсоюз полиции, я считаю, нужен. Вот в Европе сильные политические профсоюзы, и руководство с ними считается, это правильно», — заявил Анатолий Штомпель.

Наиболее частыми вопросами, с которыми полицейские обращаются в профсоюз, по мнению спикера, являются консультации при увольнении и некорректное поведение руководства по отношению к подчиненным. Полковник МВД в отставке отметил, что в 90-е частым явлением были задержки зарплаты. Теперь, когда оплату труда стражам порядка не задерживают и есть стабильное финансовое обеспечение, следует подумать об увеличении жалованья ввиду инфляции, убежден Штомпель.

Гость студии «Патриота» уделил особое внимание техническим новинкам на службе современных оперативников. Камеры уличного видеонаблюдения существенно помогают раскрытию преступлений, поскольку фиксируют все от начала и до конца, подчеркнул полковник. Но даже при наличии таких помощников квалификация полицейского и его ежедневный труд играют огромную роль в борьбе с преступностью, заключил спикер.