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Кассету с неизвестной песней с участием The Beatles нашли в Великобритании

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:26
Общество
Кассету с неизвестной песней с участием The Beatles нашли в Великобритании
wikipedia.org  /  Billboard page 15 / Общественное достояние

Лондон, 10 ноября. Кассета с неизвестной композицией с участием гитариста The Beatles Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра была найдена спустя 53 года. Этой новостью поделилось издание Evening Standard.

Композитор Суреш Джоши записал песню Radhe Shaam вместе с участниками легендарного коллектива в 1968 году. Песню исполнил Аашиш Хан. Несмотря на то, что трек был записан, до слушателей он так и не дошел.

Джоши нашел кассету с песней только спустя 53 года. Во время карантина в период пандемии коронавируса он обнаружил пластинку на чердаке своего дома в Бирмингеме.

«Ливерпульская четверка» распалась в 1970 году. Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в таком исходе. По его словам, лидер группы посчитал, что команда не сможет разрешить конфликт после очередной ссоры.

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музыка песня beatles
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