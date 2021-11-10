Кассету с неизвестной песней с участием The Beatles нашли в Великобритании

Лондон, 10 ноября. Кассета с неизвестной композицией с участием гитариста The Beatles Джорджа Харрисона и барабанщика Ринго Старра была найдена спустя 53 года. Этой новостью поделилось издание Evening Standard.

Композитор Суреш Джоши записал песню Radhe Shaam вместе с участниками легендарного коллектива в 1968 году. Песню исполнил Аашиш Хан. Несмотря на то, что трек был записан, до слушателей он так и не дошел.

Джоши нашел кассету с песней только спустя 53 года. Во время карантина в период пандемии коронавируса он обнаружил пластинку на чердаке своего дома в Бирмингеме.

«Ливерпульская четверка» распалась в 1970 году. Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в таком исходе. По его словам, лидер группы посчитал, что команда не сможет разрешить конфликт после очередной ссоры.