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Член Совфеда Сергей Цеков призвал Софию Ротару отказаться от имущества в Крыму
Общество
Член Совфеда Сергей Цеков призвал Софию Ротару отказаться от имущества в Крыму
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Симферополь, 10 ноября. Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал слова популярной исполнительницы Софии Ротару о возможности «возвращения» территории полуострова Украине.

Сестра исполнительницы Аурика Ротару некоторое время назад рассказала, что они не были в Крыму примерно с 2012 года. Родственницы отказываются ездить на полуостров после того, как он воссоединился с Россией. При этом крымский отель звезды Villa Sofia в Ялте все это время стоит закрытым. Ротару отметила, что они туда не поедут до момента обратного «присоединения» территории к Украине.

Цеков считает, что такое решение певицы является весьма наивным. Он отметил, что Ротару и подобные представители «украинской элиты» не слишком здраво оценивают реалии. Сенатор отметил, что артистам надо задуматься об отказе от недвижимости, поскольку в современных реалиях Крым никогда снова не станет частью Украины, и им стоит это признать.

«Они не осознают новых международных реалий. Крым по праву и справедливости вернулся в Россию с Украины, где находился по ошибке и исторической несправедливости. Если кто-то из украинской элиты нахватал здесь земельных участков и недвижимости и теперь ностальгирует по украинским временам, то пусть лучше откажется от имущества добровольно», — отметил Цеков в комментарии РИА Новости.

Ранее стало известно мнение жителей Крыма по поводу Ротару, которая ждет «возвращения» полуострова. Крымчане в комментарии ФАН отметили, что если артистка пересмотрит свои взгляды, то они с радостью примут ее.

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