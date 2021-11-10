Украинцы бурно отреагировали на идею ФРГ превратить их страну в «отстойник для мигрантов»

Киев, 10 ноября. Простые украинцы крайне негативно восприняли предложение немецкого парламентария отправить беженцев с польской границы на Украину.

С такой инициативой выступил депутат Бундестага от «Социал-демократической партии» Нильс Шмид, уточнив, что речь идет о временном пребывании. Он, в частности, предложил использовать Украину как своеобразный перевалочный пункт. Здесь ближневосточные беженцы будут ждать решения по своим заявкам о предоставлении убежища в Евросоюзе. По мнению немецкого парламентария, такой шаг позволит дать мигрантам понять, что пересечение европейской границы не гарантирует им свободное перемещение по Евросоюзу, а заодно снимет нагрузку с польских пограничников.

В том же заявлении Шмид раскритиковал Польшу за слишком жесткое обращение с беженцами, грубо нарушающее основополагающие принципы миграционной политики ЕС.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Простым украинцам предложение высокопоставленного немца, мягко говоря, пришлось не по душе. Пользователи украинского сегмента социальных сетей развили бурную дискуссию под новостью о странной идее Шмида. Они доступно и очень эмоционально объяснили, почему это предложение — плохая идея и предостерегли самих беженцев от подобного перемещения.

«Да нам самим жрать нечего, вы что издеваетесь! Они же тут не выживут. И нас утащат за собой»; «Украина, конечно же согласится, потому что мы не расистское, нацистское государство, а европейская, демократическая страна. Ха-ха сквозь слезы»; «То есть превратить Украину в своеобразный «отстойник для мигрантов»? Очень скользкая дорожка. Если даже не рассматривать чисто этическую сторону вопроса, то как быть с финансовой? Допустим ЕС профинансирует лагеря для беженцев на территории Украины, но зная корыстолюбие наших чиновников, где гарантии, что перемещенные лица не окажутся в чудовищных условиях содержания и не выйдут, образно говоря, на «большую дорогу» с целью банального пропитания? И, как я понимаю, у населения Украины никто, ничего спрашивать не будет»; «Так в Польше пусть и ожидают рассмотрения заявки. При чем тут Украина?» — вопрошают возмущенные пользователи Сети.

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