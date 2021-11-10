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Star Парад с Даной Борисовой. Почему Павла Бадырова ненавидели за «Бандитский Петербург»?
Видео

Новый выпуск Star Парада стал квинтэссенцией красоты и силы. В студию к обворожительной телеведущей Дане Борисовой пришел пауэрлифтер и актер Павел Бадыров.

Гость рассказал о своей спортивной карьере и амбициях. А также признался, как оказался у истоков нового вида спорта.

Травмы поставили крест на спорте для Бадырова. Однако там, где закрывается одна дверь, появляется вторая. Мужчина открыл для себя актерскую сферу.

Павел считает, что для некоторых работ в кино не обязательно иметь профильное образование. Он и сам называет многочисленные съемки «хобби».

О звездных родственниках и личной жизни Павла Бадырова вы узнаете в новом выпуске передачи Star Парад.

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