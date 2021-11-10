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Помощь напоказ: почему Украине пора перестать верить в обещания США
Весь мир
Помощь напоказ: почему Украине пора перестать верить в обещания США
Global Look Press  /  Pool via CNP/MediaPunch via www

Бегство США из Афганистана на глазах у всего мира заставило многих аналитиков задуматься как многочисленные видеосвидетельства вывода «сильнейшей армии мира», роняющей коллаборационистов с самолетов, отразятся на имидже Вашингтона.

Так, бывший советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен и бывший директор национальной разведки США Джон Рэтклифф 18 августа в статье для The Foreign Policy предложили Вашингтону шесть шагов по восстановлению «подмоченной» перед союзниками репутации. Инициативы американских военных чиновников касались Индо-Тихоокеанского региона и были направлены против растущего господства Китая в этой части мира.

В скором времени Министерство обороны США объявило о проведении в Южно-Китайском море у берегов Филиппин крупных военно-морских учений с целью демонстрации концепции «свободы судоходства в международных водах». Характерно, что с этой же формулировкой 4 ноября флагман Шестого флота США Mount Whitney вошел в акваторию Черного моря.

Несмотря на то, что сам по себе Mount Whitney серьезного вооружения не несет, он считается самым совершенным кораблем типа C4I (command, control, communications, computers and intelligence — командование, управление, коммуникации, компьютеры и информация), способным передавать и принимать большие объемы защищенных данных в любой точке Земли.

Техническая начинка флагмана позволяет командованию получать наиболее своевременную разведывательную и оперативную поддержку, доступную во флоте США. То есть поход американского командного корабля к берегам Украины носит больше символический характер — как демонстрация технологического уровня, той помощи, которую США якобы готовы оказать союзникам в регионе.

Показные действия Вашингтона происходят на фоне применения Украиной в Донбассе в нарушение Минских договоренностей беспилотных летательных аппаратов турецкого производства Bayraktar TB2 и последовавшего за этим нарастания информационного шума вокруг якобы концентрации российских войск у украинской границы. Впрочем, несмотря на нападки партнеров, Москва устойчиво и последовательно предпринимает шаги в различных сферах, от политической до гуманитарной, направленные на разрешение внутриукраинского межэтнического конфликта мирным путем.

Оригинальным ходом по примирению противоборствующих сторон стало написание президентом России Владимиром Путиным статьи «Об историческом единстве русских и украинцев». В свою очередь, в то время как Россия выступает за стабилизацию ситуации на юго-востоке Украины, разносторонняя деятельность США в регионе носит явно деструктивный характер: от поставок летального оружия украинской армии до оказания политической поддержки Киеву.

Действия Вашингтона, столь явно поощряющие ревизионистские устремления Киева, способны оказать Украине «медвежью услугу». Поверив в решающую поддержку «старшего брата», а также, что скорее всего, банально в угоду американцам, украинское руководство вполне способно повторить «подвиг» Михаила Саакашвили, совершившего акт агрессии в отношении Южной Осетии в 2008 году.

Итог упомянутых событий на Кавказе, Крымском полуострове в 2014 году и операция ВС РФ в Сирии свидетельствуют о способности руководства России и вооруженных сил страны гарантированно противостоять необдуманным действиям своих оппонентов. Пример же политики Штатов на том же Ближнем Востоке наглядно показывает: поддержки от Запада киевскому руководству ожидать не стоит.

В то же время рядовому украинцу давно пора понять, что за словами Киева о выдуманной российской агрессии стоит желание западного истеблишмента разрушить культурно-исторические связи двух народов, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и принципах добрососедства.

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