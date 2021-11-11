Шведский контракт Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, приостановлен из-за COVID-19

Имя российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре, известно многим. Однако за последние лет десять, а то и больше, мало кто может похвастаться, что знает подробности его жизни. Между тем, 11 ноября — важная в его жизни дата. В этот день в 2002 году в архиве электронных публикаций Лос-Аламосской национальной лаборатории США появляется статья Григория Перельмана, из которой, в частности, следовала справедливость знаменитой гипотезы Пуанкаре. Таким образом, как считается в математическом мире, была решена одна из семи главных математических задач тысячелетия по версии американского Математического института Клэя. За это открытие институт Клэя присудил Перельману премию в 1 млн долларов, но ученый от нее отказался.

ФАН узнал, как сегодня живет Григорий Перельман, занимающий девятую строчку в британском перечне «100 ныне живущих гениев».

Как COVID-19 ударил по Перельману

Несколько лет назад СМИ сообщили, что якобы с 2014 года Григорий Перельман живет в Швеции. Вскоре выяснилось, это не соответствует действительности: математик там бывал эпизодически. Как рассказал источник ФАН, у Перельмана в Швеции был контакт, который сейчас приостановлен на неопределенное время, и все из-за пандемии COVID-19.

Заслуги математика и наличие контакта могли дать Перельману возможность продолжать ездить в Швецию даже во время пандемии, особенно, когда многие страны ослабили ограничения. Но, увы, возможно, ученого подвело недоверие к вакцинации. Как выяснил источник ФАН, ни сам Григорий Перельман, ни его 80-летняя мать так и не сделали прививку от коронавирусной инфекции, хотя, как недавно стало известно, для пожилых людей вакцинация от COVID-19 в Петербурге объявлена обязательной. Во всяком случае, на данный момент известно, что ни сам математик, ни его мать по поводу вакцинации в поликлинику не обращались.

Федеральное агентство новостей /

Вдвоем на одну пенсию

Расскажем, что еще известно о Перельмане. По данным источника ФАН, ученый так и не женился, официально нигде не работает. Живет в Петербурге в Купчино в небольшой трехкомнатной квартире вместе со своей матерью Любовью Штейнгольц. ФАН выяснил, что у ученого есть своя квартира неподалеку, на Будапештской улице. Однако мать в силу возраста уже не в состоянии себя обслуживать, и сын за ней ухаживает. Ранее СМИ сообщали, что к матери Перельмана якобы ходит соцработник. По информации источника ФАН, это не соответствует действительности — никто из соцзащиты ее не посещает. Более того, она там никогда не была поставлена на учет, ее карточка пуста.

Матери по достижении 80 лет повысили пенсию — сейчас Любовь Штейнгольц получает 21 016 рублей «чистыми». Плюс ее льготы как инвалида — в среднем в месяц выходит 24 тысячи рублей. Есть ли у семьи дополнительные доходы, неизвестно: пустующую квартиру по данными источника они не сдают, сам Перельман нигде официально не работает и, вероятно, нигде даже не числится. Ранее в СМИ появлялась информация, что он немного зарабатывает частными уроками, но основной источник их дохода — пенсия матери. Так что, возможно, на эти деньги — около 24 тысяч рублей в месяц — они и живут.

При этом, как выяснил источник ФАН, ученый чрезвычайно аккуратен в оплате услуг ЖКХ (а ведь счета приходят на две квартиры). Никаких долгов, платит в день получения матерью пенсии. Источник ФАН утверждает, что на сайте госуслуг ни Перельман, ни его мать не зарегистрированы, так что, видимо, все расчеты идут через почту.

Впрочем, бытовые запросы математика, как и в молодости, довольно скромны, он привык довольствоваться малым, питается скудно. Те, кто видел Перельмана с покупками, рассказывают, что в его пакетах чаще всего одно и то же: кефир и гречка.

Источник ФАН также напомнил известную историю: лет десять назад Перельман, который уже тогда жил вместе с матерью, затопил соседей снизу. При этом пострадавшие долго не могли к нему попасть: ученый просто не открывал дверь. В итоге в квартиру с трудом удалось попасть при содействии председателя ТСЖ. Оказалась, причина протечки — небольшая поломка унитаза, которую Перельман «починил» сам — зыкнув протекающую трубу туалетной бумагой.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

От математической школы к доказательству гипотезы Пуанкаре

Напомним вехи биографии Григория Перельмана. Он родился 13 июня 1966 в Ленинграде (в этом году ему исполнилось 55 лет) и почти всю жизнь он прожил в родном городе. С детства проявлял выдающиеся способности к математике. Окончил одну из лучших советских (ныне российских) математических школ, затем Ленинградский университет. Защитил кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР, где и остался работать.

После развала Советского Союза распалась и семья его родителей. Отец уехал в Израиль, Григорий остался в Петербурге с матерью Любовью Штейнгольц и младшей сестрой (сейчас она живет и работает в Стокгольме, возможно, ученый навещал ее в «доковидный» период во время поездок в Швецию).

В начале 1990-х Григорий Перельман решил попытать счастья за океаном — он отправился в США, работал научным сотрудником в нескольких университетах. По свидетельствам, вел чрезвычайно скромный образ жизни, чем поражал коллег. Однако в Америке молодой математик пробыл недолго, в 1996 году он вернулся в родной Петербург и в родной институт, где в свое время защитил диссертацию. Там Перельман в одиночку занялся доказательством гипотезы Пуанкаре.

В 2002—2003 годах он опубликовал в интернете три свои знаменитые статьи, в которых кратко изложил оригинальный метод доказательства гипотезы Пуанкаре. (В 1904 году математик Анри Пуанкаре сформулировал знаменитую гипотезу-головоломку, предположив, что пространство не трехмерно, а содержит значительно большее измерений).

Доказательство верности этой гипотезы, предложенное Перельманом, вызвало сенсацию в международных научных кругах.

В 2003 году Перельман снова посетил США, где сделал серию докладов о своем открытии. В 2004—2006 годах проверкой результатов работ Перельмана занимались три независимые группы математиков. Все три группы пришли к выводу, что гипотеза Пуанкаре полностью доказана.

pixabay.com/PD /

Отказ от миллиона долларов и жизнь затворника

В декабре 2005 года Григорий Перельман неожиданно отказался от должности ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики, уволился из математического института и почли полностью оборвал все контакты.

В 2006 году в американском журнале The New Yorker появилась большая статья о Перельмане, в которой он объяснил причину своего отказа от общения с коллегами несогласием с методами, принятыми в научном мире. После этого он практически прекратил общение со СМИ.

В июле 2010 года Григорий Перельман отказался от Премии тысячелетия (около 1 млн долларов), присужденной ему Математическим институтом имени Клэя за доказательство гипотезы Пуанкаре. Как пояснил ученый, причиной такого решение стало его «несогласие с организованным математическим сообществом».

Ранее в 2006 году он также отказался от высшей математической награды — Fields Medal, считающейся аналогом Нобелевской премии, присуждаемой математикам.

В сентябре 2011 года стало известно, что Перельман отказался принять предложение стать членом Российской академии наук (РАН).

Сегодня Григорий Перельман по-прежнему живет затворником в Петербурге, его иногда видят соседи.