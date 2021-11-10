Секретарь СНБО Данилов призвал Германию принять беженцев с польско-белорусской границы

Киев, 10 ноября. Представители Социал-демократической партии Германии могли бы принять у себя дома мигрантов с польско-белорусской границы. Об этом заявил Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

СНБО рассмотрел идею депутата бундестага Нильса Шмида, который предложил Украины принять беженцев у себя, отметил Данилов. По его словам, судьба мигрантов должна волновать Берлин, а не Киев.

«У нас есть предложение к социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять (мигрантов. — Прим. ред.), если мало места у них в бундестаге, то пусть берут себе домой», — сказал Данилов.

Ранее стало известно, что мигранты совершили более 600 попыток пересечь государственную границу Польши. Все проникшие на территорию страны нелегалы были задержаны, уточняет польское оборонное ведомство.