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Политолог Мартынов загнал в тупик украинца реальными данными о беженцах из Украины в РФ

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 20:01
Политика
Политолог Мартынов загнал в тупик украинца реальными данными о беженцах из Украины в РФ
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. Попытка оправдать Польшу в ситуации с беженцами из Белоруссии закончилась для украинского эксперта позорным провалом.

Депутат территориальной общины в городе Николаев Гордей Белов в студии политического ток-шоу «60 минут» отчаянно пытался оправдать высшее руководство Польши в ситуации с застрявшими на границе беженцами. Украинский эксперт поначалу признал, что поляки наладили неплохой бизнес на миграционных потоках, однако тут же принялся выгораживать Варшаву, настаивая на том, что виноваты в происходящем сами беженцы и Белоруссия.

Белов отметил, что Минск мог бы остановить мигрантов и оставить их у себя, обустроив со всеми удобствами, вместо того, чтобы гнать в зиму к польской границе. Ведущие ему пытались объяснить, что сами беженцы рвутся в ЕС и не желают останавливаться в Белоруссии, но украинский чиновник продолжал пререкаться. В качестве последнего аргумента он попросил присутствующих представить ситуацию, в которой российские границы штурмуют многотысячные толпы ближневосточных беженцев. Украинец выразил уверенность в том, что Россия поступила бы так же и закрыла границы, не раздумывая о том, что толкнуло людей на далекое и опасное путешествие.

Политолог Мартынов загнал в тупик украинца реальными данными о беженцах из Украины в РФ
Федеральное агентство новостей /

Белова резко оборвал еще один гость студии российский политолог Алексей Мартынов, загнав украинского эксперта в тупик буквально парой фраз. Мартынов напомнил оппоненту, что Россия еще не так давно сталкивалась с ситуацией намного масштабнее той, что разворачивается на польской границе. Речь идет о потоке из миллионов украинских беженцев, искавших спасение в РФ, когда Украина начала обстреливать Донбасс.

«Так и было, когда вы начали войну, и мы открыли границу, и миллионы украинцев сбежали к нам. 3,5 миллиона украинских беженцев сейчас в России. Россия их приняла, когда Украина начала бомбить Донбасс», — эмоционально высказался политолог.

Гордей Белов принялся было возражать, попросив не путать трудовых мигрантов с настоящими беженцами, но Мартынов быстро поставил его на место, объяснив, что речь идет именно о тех украинцах, кто сейчас проживает в РФ со статусом беженца. Если считать еще трудовых мигрантов и тех, кто уже получил российское гражданство, можно говорить как минимум о 10 миллионах украинцев, сбежавших за последние годы в Россию. Огромные цифры загнали Белова в тупик, он так и не нашел, что ответить, и поспешил сменить тему дискуссии.

Ранее украинский эксперт Дмитрий Марунич предупредил, что переброшенных из Белоруссии беженцев ждет страшная участь на Украине.

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Все новости / Политика / Политолог Мартынов загнал в тупик украинца реальными данными о беженцах из Украины в РФ
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